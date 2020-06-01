اليوم السابع
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مصلحة الجمارك تحبط تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بمطار مرسى علم

الإثنين، 01 يونيو 2020 07:06 م
مصلحة الجمارك تحبط تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بمطار مرسى علم السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك
كتب: أحمد يعقوب ومحمود عبد الغنى

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تمكن رجال الجمارك بمطار مرسى علم الدولى برئاسة بسيونى محمد أحمد مدير الجمرك من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأسلحة البيضاء بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الجمارك رقم  66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم  118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية، ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة   الطيران الخاصة بالعالقين القادمين من براغ تم تمرير حقيبة الراكب "و . م . ص" على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مينا ناجى المأمور المعين على الجهاز فأفاد بالاشتباه فى وجود أسلحة بيضاء .

 

وتم تكليف أحمد عوض مأمور الجمرك لتفتيش حقائبه فتبين وجود مجموعة من الأسلحة البيضاء عبارة عن خنجر حاد من جهه ومشرشر من الجهة الأخرى داخل جراب أسود اللون و 3 نصل على شكل سهم مرقوم عليه صنع الصين داخل جراب اسود اللون و 5 مطاوى أحجام وأنواع مختلفة ونجمه حاده مكونه من خمس اطراف حاده سوداء اللون داخل  جراب اسود اللون وقبضه على شكل أطراف اليد فضى اللون وسيلف دفنس ومطواه سحرية على شكل قلم ازرق اللون وقطعة حديدية مستطيله بها فتحات فضية اللون داخل حقائبه .

 

 

 وأثناء تفتيش الركاب القادمين على الرحله رقم Sm2124 الخاصة بالركاب العالقين القادمين من أديس أبابا مرورا بنيروبى تم تمرير حقيبة الراكب "إ. ع . ب" على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة مينا ناجى المأمور المعين على الجهاز فأفاد بالإشتباه فى وجود أسلحة بيضاء وبتفتيش الحقيبة بمعرفة بهاء سمير تبين أن بداخل حقيبته سيف بمقبض خشبى على شكل سنجه حاد من جهه ومشرشر من جهة أخرى وبعلامة على شكل ثور بطول 80 سم وبمقبض خشبى ومفلوف عليه حبل زيتى اللون .

 

وقرر عاطف غانم مدير عام جمارك سفاجا إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضرى ضبط جمركى

 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبد الله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.


الجمارك

وزارة المالية

التهرب الجمركي

اخبار الاقتصاد

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