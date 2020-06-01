مصدر طبى: التشريح الطبى يثبت أن جورج فلويد توفى نتيجة اختناق تسبب فى قتله

كتب محمد عبد العظيم

أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، نقلا عن مصدر طبى أمريكى، أن التشريح الطبي يثبت أن جورج فلويد توفي نتيجة اختناق تسبب في قتله.

ويبدو أن حالة الاحتجاجات التي تعيشها أمريكا حالياً على مقتل جورج فلويد، أثرت على قاتله في السجن، حيث أكد موقع tmz الشهير أن إدارة السجن قامت بنقل الشرطي السابق الذى قام بقتله أمام أعين الكاميرات من سجن مقاطعة رمزى كان يمكث فيه بعد اعتقاله يوم الجمعة، حيث اتهم بالقتل من الدرجة الثالثة والقتل الخطأ في وفاة فلويد.