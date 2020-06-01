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مستشفى إسنا للحجر الصحى تجرى جلسات غسيل كلوى لـ3 حالات مصابة بكورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:40 ص
مستشفى إسنا للحجر الصحى تجرى جلسات غسيل كلوى لـ3 حالات مصابة بكورونا مستشفى إسنا للحجر الصحى تجرى جلسات غسيل كلوى
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى بمحافظة الأقصر، أنه تم بحمد الله وتحت إشراف الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، وبإشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي،  عمل جلسات الغسيل الكلوي لثلاث حالات من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وأضافت مستشفى إسنا التخصصى للحجر الصحى، فى بيان صحفى، أنه تم إجراء جلسات الغسيل الكلوى للحالات الـ3 والذين يتلقون العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى، حيث أشرفت علي جلسات الغسيل الدكتورة إلهام محمود مدير عام المستشفى، وتحت إشراف طبي من أطباء الرعاية المركزة وهم كل من الدكتور إبراهيم القاضي، والدكتور أحمد عبده، ومشرف تمريض الرعاية المركزة والغسيل الكلوي محرم فؤاد، وإشراف تمريض الأمانة رضا التوني، وتمريض الكلي مس لمياء، وجارى مواصلة دعم الحالات المصابة بكورونا على مدار الساعة.

وكان قد أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام مستشفي إسنا التخصصي، واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، صباح اليوم الإثنين، أنه تم تحت إشراف الدكتور محمد حمزة كشك رئيس فريق العزل الصحي، خروج 8 حالات تعافي من المواطنين المصريين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل مستشفي العزل الصحي بإسنا، مضيفةً أنه كان من ضمن الحالات زوج وزوجته كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، وحالتين أيضاً في العناية المركزة وتلقى جميعهم العلاج والرعاية الكاملة والدعم النفسي، والذين تماثلوا للشفاء التام وتحولت نتائجهم إلى سلبية في نهاية المطاف، ليتم خروجهم جميعا من المستشفى، مؤكدةً على أنه يوجد قسم الدعم النفسي للمرضى ويضم أكفأ الأطباء والاستشاريون في الطب النفسي والعلاج السلوكي لتقديم الدعم النفسي للمرضى لتجاوز الأزمة.

فريق المستشفى خلال جلسات غسيل كلوى لـ3 حالات بصورة ناجحة
فريق المستشفى خلال جلسات غسيل كلوى لـ3 حالات بصورة ناجحة

 

مستشفى إسنا للحجر الصحى تجرى جلسات غسيل كلوى لـ3 حالات
مستشفى إسنا للحجر الصحى تجرى جلسات غسيل كلوى لـ3 حالات

 


الاقصر

مستشفى اسنا للحجر

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اخبار الاقصر

علاج مصابى كورونا

اخبار المحافظات

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