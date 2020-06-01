اليوم السابع
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مساعد نائب رئيس"هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد مدينة القاهرة الجديدة

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:31 ص
مساعد نائب رئيس"هيئة المجتمعات العمرانية" يتفقد مدينة القاهرة الجديدة جمال طلعت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بجولة ميدانية بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو جهاز المدينة، وذلك لمتابعة سير الأعمال الجارى تنفيذها والتأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال.
 
وتفقد المهندس جمال طلعت ومرافقوه، أعمال تطوير محاور الطرق بالتجمع الثالث، حيث شدد على الاهتمام بمحاور الطرق لتيسير الحركة المرورية لسكان ورواد منطقة التجمع الثالث، مع ضرورة وضع برنامج زمنى للانتهاء من الأعمال فى موعدها. 
 
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كما وجه المهندس جمال طلعت بضرورة الاهتمام بحل مشكلات السكان بالمنطقة، وكذا تكثيف أعمال النظافة والتطهير باستمرار، بجانب متابعة أى مخالفات والعمل على إزالتها فورا. 
 
من جانبه أكد المهندس أمين غنيم، أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة لا يدخر جهداً فى إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة ولا سيما مشروعات الطرق والمرافق، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة وتكثيف ألأعمال بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة.
 
كان المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، قد سلم 4 وحدات سكنية بعد إصلاحها وتأثيثها للسكان المتضررين من حريق عقار بمنطقة القطامية بالتجمع الثالث، والذي نشب فيه حريق مدمر منذ عدة أشهر.
 
وقال المهندس أمين غنيم: تم تسليم الوحدات السكنية للأسر المتضررة جاهزة ومؤثثة بالكامل بعد رفع كفاءة العقار المحترق عقب ترميم آثار الحريق وانتهاء جهاز المدينة من إعادة الشئ إلى أصله حفاظا علي تلك الأسر التي لا ذنب لها فيما حدث، وإيمانا من جهاز القاهرة الجديدة بدور الدولة المصرية في مراعاة الأسر الأكثر احتياجا.
 
وتوجه المهندس آمين غنيم بخالص الشكر والتقدير للواء محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط  علي الدور الوطني الذى قام به من إهداء لجهاز القاهرة الجديدة بأثاث الـ 4 وحدات المتضررة من الحريق على نفقة الغرفة التجارية بدمياط، تضامنا مع سكان القطامية بمدينة القاهرة الجديدة المتضررين من الحريق.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه القاهره الجديده

ازاله التعديات

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