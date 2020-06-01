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مركز الداخلة: تنفيذ 85% من أعمال محطة مياه شرب بقرية الجديدة وتوزيع 200 فدان للشباب

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:09 م
مركز الداخلة: تنفيذ 85% من أعمال محطة مياه شرب بقرية الجديدة وتوزيع 200 فدان للشباب اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد - فريق المحافظات

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، عن تنفيذ محطة تنقية مياه شرب وحفر عين سطحية جوفية للرى والزراعة وتخصيص 200 فدان للشباب بقرية "الجديدة" التابعة للمركز، حيث أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز الداخلة بالوادى الجديد، اللواء محمد رجب الفحام، فى بيان له تنفيذ 85% من مشروع إقامة محطة تنقية مياه شرب بقرية الجديدة فى الجنوب الغربى من القرية لتدخل الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة، وبذلك يكون للقرية محطتى تنقية مياه شرب لخدمة سكانها.

أضاف الفحام، أنه جرى توزيع أراضى مشروع الظهير الزراعى غرب القرية بمساحة 200 فدان لـ 49 شابًا، وجرى إعداد مقايسة توصيل التيار الكهربى لتوصيله للآبار الجوفية لاستصلاح وزراعة هذه المساحة، كما جرى حفر 70 عين سطحية جوفية لتويعها على شباب القرية لاستصلاح مساحات إضافية من الأراضى وزراعتها كفرص عمل للشباب والخريجين.

وكان محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، دشن ديسمبر 2017، مشروع الظهير الزراعي، وهو عبارة عن تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة لصالح عدد من شباب كل قرية ضمن المبادرة بما لا يقل عن 200 فدان يجرى تقسيمها على نحو 40 شابًا من شباب الخريجين على أن يتم توافر شروط الاستحقاق فى المتقدمين

 


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