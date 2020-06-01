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مركز الخارجة: منع البناء والتعلية واستكمال التشطيبات بدون اعتماد من مجلس المدينة

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:03 ص
مركز الخارجة: منع البناء والتعلية واستكمال التشطيبات بدون اعتماد من مجلس المدينة المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة
الوادى الجديد- فريق المحافظات

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أعلن المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، وقف أعمال البناء والتعلية أو استكمال البناء أو التشطيبات إلا بعد منح خطاب رسمي معتمد لصاحب الترخيص خطابا رسميًا معتمدًا من الوحدة المحلية.

وأكد "الطماوى"، إن المواطنين الحاصلين على ترخيص مباني ويرغبون في البدء أو استكمال أعمال البناء طبقا للتراخيص الحاصلين عليها، يمكنهم التقدم بطلبات إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة لبدء أو استكمال أعمال البناء طبقا للترخيص.

وأشار مجدي في بيان له، إلى أن لجنة ستتولى المعاينة والتأكد من مطابقة الأعمال لما هو موجود بالترخيص ومنح المواطن خطاب للاستكمال أو البدء في الأعمال؛ لتفادى الوقوع تحت طائلة القانون والتعرض لمحاضر وملاحقة قانونية، مؤكدا على أنه ليس من حق صاحب الترخيص استكمال الأعمال أو البدء إلا بعد الرجوع للوحدة المحلية وقيام لجنة بالمعاينة أو الانتظار حتى تنتهي الـ 6 أشهر والتي سيجري خلالها مرور اللجان لمعاينة أعمال البناء ومراجعة التراخيص لضمان عدم وجود مخالفات بناء.

وأضاف مجدي، أنه بالنسبة لأعمال التشطيبات للوحدات السكنية ذات الترخيص السليم سيجري منحها خطاب باستكمال أعمال التشطيبات لحماية أصحاب الحرف المختلفة أثناء التشطيبات وحماية صاحب الوحدة السكنية حتى لا يقع تحت طائلة القانون والمخالفة.

وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن المواطن الراغب في تنفيذ أي تشطيبات داخلية أو خارجية داخل منزله المرخص أو الوحدة السكنية أو أي منشأة أخري سيجري منحه خطابًا رسميًا وذلك حفاظًا عليه حتى لا يتعرض لملاحقات أمنية.


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