مراكز المنيا تزيل 813 حالة تعد على الأراضى الزراعية منذ بدء الحملات

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 64 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة 64 حالة، منها 6 حالات تعد بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 600 متر مربع، و 41 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 5318 متر مربع، و 16 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 1470 متر مربع، وحالة تعد بالزراعة على أملاك دولة، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماض، وحتى أمس الاحد 813 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3930 فدان و18 قيراط و8 سهم، و 3143 حالة إزالة مبانى بمساحة 435329 متر مربع.
كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
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