اليوم السابع
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مراكز المنيا تزيل 813 حالة تعد على الأراضى الزراعية منذ بدء الحملات

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:45 ص
مراكز المنيا تزيل 813 حالة تعد على الأراضى الزراعية منذ بدء الحملات حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
المنيا - حسن عبد الغفار

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أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 64 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك من خلال الحملات التي تنظمها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
 
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة 64 حالة، منها 6 حالات تعد بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 600 متر مربع، و 41 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 5318 متر مربع، و 16 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 1470 متر مربع، وحالة تعد بالزراعة على أملاك دولة، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماض، وحتى أمس الاحد 813 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3930 فدان و18 قيراط و8 سهم، و 3143 حالة إزالة مبانى بمساحة 435329 متر مربع.
 
كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمباني على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، مشيراً أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.
 
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حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 
 
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حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 

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حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية 
 
 

 


حملات إزالة التعديات

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