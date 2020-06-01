مراكز المنيا تزيل 813 حالة تعد على الأراضى الزراعية منذ بدء الحملات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت في إزالة 64 حالة، منها 6 حالات تعد بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 600 متر مربع، و 41 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة على مساحة 5318 متر مربع، و 16 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 1470 متر مربع، وحالة تعد بالزراعة على أملاك دولة، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماض، وحتى أمس الاحد 813 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3930 فدان و18 قيراط و8 سهم، و 3143 حالة إزالة مبانى بمساحة 435329 متر مربع.