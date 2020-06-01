اليوم السابع
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الإثنين، 01 يونيو 2020 01:04 ص
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مدير مستشفى أرمنت التخصصى يعلن بدء الدخول بالكمامات اليوم ومنع إصطحاب الأطفال

الإثنين، 01 يونيو 2020 01:00 ص
مدير مستشفى أرمنت التخصصى يعلن بدء الدخول بالكمامات اليوم ومنع إصطحاب الأطفال مدير مستشفى أرمنت التخصصى يعلن بدء الدخول للمترددين بالكمامات اليوم
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور أحمد بسيونى مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بمحافظة الأقصر، أنه فى إطار تنفيذ التعليمات المشددة والخاصة بمقاومة فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع انتشار العدوى بين الأهالى، تقرر بدءاً من اليوم الاثنين، التشديد على جميع المترددين للمستشفى بضرورة ارتداء الماسك (الكمامة) قبل وأثناء التواجد داخل حرم المستشفى، وعدم اصطحاب الأطفال للمستشفى نهائيا إلا لتوقيع الكشف الطبى على الطفل.

وأوضح مدير مستشفى أرمنت التخصصى، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى العمل على قدم وساق لخدمة وحماية كل الفرق الطبية خلال فحص جميع المرضى المصابين بأى حالات تشبه فيروس كورونا، وكذلك يجرى العمل على قدم وساق داخل المستشفى لخدمة أهالى أرمنت دون أى تقصير خلال تلك الأزمة.

وكان قد نجح رجال مستشفى أرمنت التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، السبت الماضى، فى إجراء جراحة ناجحة ودقيقة لمريض يعانى من بتر كلى فى إصبع الإبهام الأيسر وكسر كامل بعظام اليد، ويجرى متابعة حالته الصحية بعد نجاح العملية، وتم توجيه الشكر لفريق التجميل بالمستشفة لنجاحهم فى إجراء العملية، حيث كانت البداية بحضور إلى مستشفى أرمنت التخصصى غرب الأقصر، مريض يعانى من بتر كلى بإصبع الإبهام الأيسر وكسر كامل بعظام المشطية الأولى لليد، وقطع بأوتار وشرايين وأوردة وأعصاب الإصبع وتهتك بالعضلات والجلد والأنسجة، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية للمريض، وتم إجراء الفحص والأشعة وحجز المريض وتجهيزه، لإجراء عملية جراحة ميكروسكوبية لإعادة زرع الإصبع، وتوصيل الأوتار وإصلاح العضلات وتثبيت كسر المشطية الأولى بواسطة K-wire وعمل رقعة جلدية كاملة السمك لتغطية النصف الخارجي من الإصبع.

وأجريت العملية بواسطة فريق جراحة التجميل بالمستشفى، بقيادة كل من الأستاذ الدكتور عصام مدرس مساعد جراحة التجميل والحروق، والدكتور طبيب مقيم إبراهيم رجائي نائب مدير الطوارئ، وفريق تمريض العمليات بالمستشفى وتم نقل المريض الى غرفته بالمستشفى لإتمام عملية المتابعة الإستمرارية له، ومن جانبه توجه الدكتور أحمد بسيوني مدير عام مستشفى أرمنت التخصصى، والدكتور عبدالرحمن محمود نائب مدير عام المستشفى، بالشكر والتقدير لجميع العاملين في المستشفى على مايقومون به في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.


الاقصر

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