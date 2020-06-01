محامى تونسى: بدء اعتصام مفتوح أمام البرلمان للمطالبة برحيل راشد الغنوشى

كتب مصطفى عنبر

أعلن المحامي والناشط السياسي التونسى عماد بن حليمة ، أنّه سيتمّ اليوم الإثنين ، افتتاح ''إعتصام الرحيل'' أمام مجلس نواب الشعب لتحقيق مجموعة من المطالب. من ضمنها المطالبة برحيل ئيس مجلس النواب راشد الغنوشى.

وقال في برنامج ''يوم سعيد'' اليوم على الإذاعة الوطنيّة التونسية، أنّه تمّ توجيه دعوات ''لمن يهمّه الحضور'' في افتتاح الإعتصام مشيرا إلى التقيّد بالإجراءات الوقائية للحجر الصحي الموجّه من تباعد جسدي وارتداء الكمامات.

وأضاف بن حليمة أن بعد الإفتتاح سيمر إلى مرحلة تعليق الإعتصام إلى حين إنهاء العمل بالحجر الصحي الموجه، وأنه اختار القيام بهذا الإعتصام في الاول من يونيو نظرا لرمزية هذا التاريخ .

وتتمثل مطالب هذا الإعتصام في أربع نقاط منها ثلاث أساسيّة متعلّقة باستكمال مرحلة التأسيس ، واعتبر أنّ تونس لا دستور لها بل لها وثيقة مقايضات ''أعطيني ونعطيك'' موضّحا أنّ النقطة الأولى تتمثّل في المطالبة بالمحكمة الدستوريّة، ثانيا دعم التمثيليّة الشعبيّة ودعم سيادة الشعب بمراجعة القانون الإنتخابي، ثالثا تنظيم السلطة التنفيذية لإيجاد توازن بين صلاحيات رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، ورابعا هي التحرّكات المشبوهة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي في علاقة بالملف الليبي مؤكّدا أنّه ضدّ حلّ البرلمان.