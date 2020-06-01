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محافظ مطروح يصرف إعانات ومساعدات لغير القادرين بمليون و685 ألف جنيه

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:41 م
محافظ مطروح يصرف إعانات ومساعدات لغير القادرين بمليون و685 ألف جنيه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم صرف إعانات ومساعدات لغير القادرين، بإجمالى مبلغ مليون و685 الف جنيه ، لـ 2266 مستفيدا، خلال شهر 6 أشهر الماضية.
 
جاء ذلك فى إطار استمرار متابعة جميع شكاوى المواطنين، مع مراعاة الحالات الإنسانية خاصة من المرضى، والعمل على توفير كافة الخدمات، ومد يد العون لغير القادرين والتيسير عليهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتخفيف الأعباء من على عاتق المواطنين ومساعدتهم فى حياة كريمةوخاصة في ظل أزمة جائحة كورونا والآثار السلبية منها.
 
وأكد محافظ مطروح، فى بيان له اليوم، على الاهتمام بأصحاب الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين وتكفل المحافظة بمصاريف علاجهم تيسيرا عليهم
وأشارت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين  أنه خلال 6 الشهور الماضية تم تحويل عدد 179  للعلاج بمستشفيات خارج المحافظة وتكفل المحافظة بكافة نفقات علاجهم.
 
كما تم صرف مساعدات علاجية شهرية لعدد 611 مستفيد بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية وعينية مختلفة بإجمالي مبلغ  641.5 الف جنية لعدد 1476 مستفيد  من المواطنين  نظرا لظروفهم  تنوعت ما بين مساعدات الأرامل والمطلقات ومساعدات لتسديد الرسوم  الدراسية لغير القادرين ومساعدات زواج وشراء بضاعة لبعض المواطنين لاعاناتهم على اعباء الحياة  ايجاد مورد رزق والعيش بكرامة  وغيرها خلال الـ6 أشهر الماضية.

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