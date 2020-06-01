محافظ كفر الشيخ يتابع انتظام حظر التجول ليلا بالشوارع.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الإثنين، انتظام حظر التجول ليلاً، والتزام كافة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار الحظر لليوم الـ69 على التوالى، من الـ8 مساءً حتى الـ5 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة، والدور الذى تقوم به الأجهزة الأمنية فى المتابعة والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية فى التعامل مع أية حالات طارئة، للوقاية من ڤيروس كورونا والحد من انتشاره، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفى وقت سابق تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع السجائر، ومحال بيع الدواجن واللحوم المجمدة، ومحلات العطارة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار الحملات التموينية والرقابية وتكثيف الرقابة على الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمى، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وأسفر الحملة عن تحرير عدد من المحاضر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري.

كما قامت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بالإشراف على أعمال الحملة المكبرة للمرور على الأسواق، والمحلات التجارية، للتأكيد على تفعيل لبس الكمامات الواقية لأصحاب المحلات والعاملين فيها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري، بالإضافة إلى قيام اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالإشراف على أعمال الحملة التموينية بقرية دقلت، والتى قامت بالمرور على بعض المحلات، لضبط الأسعار، والتأكيد على اتباع التعليمات والإجراءات الصحية، للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة تموين دقلت.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك فى إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.