اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: سأتابع تطبيق العقوبات على المخالفين حفاظا على المواطنين

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:43 م
محافظ كفر الشيخ: سأتابع تطبيق العقوبات على المخالفين حفاظا على المواطنين اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتابع بنفسه، تنفيذ القرارات الخاصة بالتزام المواطنين بارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والمنشآت والأسواق، مشيرا إلى أنه لن يتهاون مع المخالفين، حفاظاً على صحة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف نور الدين ، لـ " اليوم السابع"،هناك لجان تجوب الأسواق والمواقف العمومية لمتابعة تنفيذ القرارات ، مؤكدة أنه وجه المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ، التي قررتها وزارة الصحة ، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق ، والأماكن العامة ، والخاصة ، والمنشآت الحكومية ، ووسائل النقل الجماعي ، وفرض عقوبات حيال المواطنين المخالفين لهذه القرارات.

وفى وقت سابق تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الإثنين، انتظام حظر التجول ليلاً، والتزام كافة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار الحظر لليوم الـ69 على التوالى، من الـ8 مساءً حتى الـ5 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة، والدور الذى تقوم به الأجهزة الأمنية فى المتابعة والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية فى التعامل مع أية حالات طارئة، للوقاية من ڤيروس كورونا والحد من انتشاره، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

 


أخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجلة

كفر الشيخ

تجوال

حظر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الأهلى السعودى يخطف الجزائرى حسين بن عيادة هدف الأهلى والزمالك

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة