محافظ كفر الشيخ: سأتابع تطبيق العقوبات على المخالفين حفاظا على المواطنين

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه سيتابع بنفسه، تنفيذ القرارات الخاصة بالتزام المواطنين بارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والمنشآت والأسواق، مشيرا إلى أنه لن يتهاون مع المخالفين، حفاظاً على صحة المواطنين والأطقم الطبية.

وأضاف نور الدين ، لـ " اليوم السابع"،هناك لجان تجوب الأسواق والمواقف العمومية لمتابعة تنفيذ القرارات ، مؤكدة أنه وجه المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ، التي قررتها وزارة الصحة ، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق ، والأماكن العامة ، والخاصة ، والمنشآت الحكومية ، ووسائل النقل الجماعي ، وفرض عقوبات حيال المواطنين المخالفين لهذه القرارات.

وفى وقت سابق تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الإثنين، انتظام حظر التجول ليلاً، والتزام كافة المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار الحظر لليوم الـ69 على التوالى، من الـ8 مساءً حتى الـ5 صباحًا، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأشاد محافظ كفر الشيخ بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات ذات الصلة، والدور الذى تقوم به الأجهزة الأمنية فى المتابعة والتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية فى التعامل مع أية حالات طارئة، للوقاية من ڤيروس كورونا والحد من انتشاره، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.