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محافظ كفر الشيخ : حملات مكبرة للتفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:59 م
محافظ كفر الشيخ : حملات مكبرة للتفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع السجائر، ومحال بيع الدواجن واللحوم المجمدة، ومحلات العطارة.
 
بناءًا علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح،
 
وأسفر الحملة عن تحرير عدد من المحاضر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري.
 
كما قامت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بالإشراف علي أعمال الحملة المكبرة للمرور على الأسواق، والمحلات التجارية، للتأكيد على تفعيل لبس الكمامات الواقية لأصحاب المحلات والعاملين فيها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.
 
بالإضافة إلي قيام اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالإشراف علي أعمال الحملة التموينية بقرية دقلت، والتي قامت بالمرور على بعض المحلات، لضبط الأسعار، والتأكيد على اتباع التعليمات والإجراءات الصحية، للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا، بالتنسيق مع إدارة تموين دقلت.
 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.
 
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (1)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (1)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (2)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (2)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (3)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (3)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (4)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (4)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (5)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (5)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (6)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (6)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (7)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (7)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (8)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (8)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (9)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (9)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (10)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (10)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (11)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (11)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (12)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (12)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (13)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (13)

التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (14)
التفتيش على المحلات والمخابز والأسواق العامة (14)
 

 


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