محافظ كفرالشيخ يتابع تطبيق المحلات التجارية لقرار الغلق.. صور

كفر الشيخ محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، تطبيق المحلات التجارية بكافة نواحي المحافظة لقرار الغلق في اليوم الـ 69 علي التوالي، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية من الـ 5 مساءًا حتى الـ 6 صباحًا طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، ويستثنى من هذا القرار محال البقالة، والمخابز، والصيدليات، ووسائل الإعلام، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شدد محافظ كفرالشيخ، على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق المحال، مشيرًا إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يخالف تلك الأحكام والقرارات‪.

وفى وقت سابق تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لتكثيف الرقابة والتفتيش على الأسواق، ومحلات الجزارة، ومحلات بيع السجائر، ومحال بيع الدواجن واللحوم المجمدة، ومحلات العطارة.

بناءًا علي توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بإستمرار الحملات التموينية والرقابية لتكثيف الرقابة علي الأسواق، والمحلات التجارية ومحال الجزارة، والمخابز، لمنع احتكار السلع، والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والبيع بالسعر الرسمي، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وأسفر الحملة عن تحرير عدد من المحاضر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، والتموين، والطب البيطري.

كما قامت المهندسة عايده ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، بالإشراف علي أعمال الحملة المكبرة للمرور على الأسواق، والمحلات التجارية، للتأكيد على تفعيل لبس الكمامات الواقية لأصحاب المحلات والعاملين فيها، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، بالتنسيق مع إدارة الصحة والتموين والطب البيطري.