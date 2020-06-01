محافظ كفرالشيخ: إنتاج العلف للمزارع وببركة غليون بدلاً من استيراده من الخارج

وناقش محافظ كفرالشيخ، العديد من الموضوعات منها تطوير مشروع البتلو، وتنمية المزارع الحيوانية، والداجنة، والسمكية، والتلقيح الصناعي بالمحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب، والمرأة المعيلة، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومى للمحافظة.

ووجه محافظ كفرالشيخ، بزيادة إنتاج العلف المستخدم بالمزارع السمكية، وبركة غليون بالمحافظة بدلاً من استيراده من الخارج، وتوفير سيارات مجهزة ومبردات لبيع الألبان واللحوم.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي تحسين سلالة الثروة الحيوانية، وإعادة توزيعها، وعمل دورات تدريبية من خلال الأطباء البيطرين المتخصصين قبل الشروع في العمل، فضلاً عن دعم وتنمية التلقيح الصناعي، لافتاً إلى أن المحافظة لديها أكبر وأفضل مركز تلقيح صناعي عالمياً، وتحويل محصول الذرة، والفول الصويا للزراعة التعاقدية.