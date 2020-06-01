اليوم السابع
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محافظ كفرالشيخ: إنتاج العلف للمزارع وببركة غليون بدلاً من استيراده من الخارج

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:26 م
محافظ كفرالشيخ: إنتاج العلف للمزارع وببركة غليون بدلاً من استيراده من الخارج محافظ كفرالشيخ يتابع سبل تنمية المشروعات
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، سبل تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، إبراهيم العطي، رئيس البنك الزراعى بغرب الدلتا، أيمن المغربي، مدير عام الائتمان، وهيام أبو العلا، مدير إدارة الائتمان بغرب الدلتا، محمد علي، مدير عام الائتمان، و فضل أبو شيعشع، رئيس قطاع كفرالشيخ.

وناقش محافظ كفرالشيخ، العديد من الموضوعات منها تطوير مشروع البتلو، وتنمية المزارع الحيوانية، والداجنة، والسمكية، والتلقيح الصناعي بالمحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب، والمرأة المعيلة، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومى للمحافظة.
 
ووجه محافظ كفرالشيخ، بزيادة إنتاج العلف المستخدم بالمزارع السمكية، وبركة غليون بالمحافظة بدلاً من استيراده من الخارج، وتوفير سيارات مجهزة ومبردات لبيع الألبان واللحوم.
 
وأكد محافظ كفرالشيخ، علي تحسين سلالة الثروة الحيوانية، وإعادة توزيعها، وعمل دورات تدريبية من خلال الأطباء البيطرين المتخصصين قبل الشروع في العمل، فضلاً عن دعم وتنمية التلقيح الصناعي، لافتاً إلى أن المحافظة لديها أكبر وأفضل مركز تلقيح صناعي عالمياً، وتحويل محصول الذرة، والفول الصويا للزراعة التعاقدية.
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محافظ كفرالشيخ يتابع سبل تنمية المشروعات

 

IMG-20200601-WA0065محافظ كفرالشيخ يتابع سبل تنمية المشروعات
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محافظ كفرالشيخ يتابع سبل تنمية المشروعات

 


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