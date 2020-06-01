محافظ بنى سويف يشكل لجنة لمتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات تشخيص كورونا

بنى سويف أيمن لطفى

أصدر الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بنى سويف قراراً بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة ومدير الطب العلاجى بمديرية الصحة، وممثلين عن الجهات الرقابية والأمنية، ومدير عام التفتيش المالى والإداراى وممثل عن إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها.

وتختص هذه اللجنة بالمرور اليومى على جميع مستشفيات تشخيص الحالات الخاصة بفيروس كورونا (COVID_19) ،لمتابعة وضمان استمرار توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وسهولة إجراءات صرفها ووصولها إلى الأطقم الطبية ،والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفى الاحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين"على الأقل"، وأن إجراءات استقبال الحالات تتم وفقاً للبروتوكولات الصادرة من وزارة الصحة.

كما تختص اللجنة أيضا بمتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية الكافية لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين ، وتحديد نسبة الإشغال بهذه المستشفيات،والوقوف على مدى تطبيق تعليمات السيدة الدكتورة وزيرة الصحة بشأن تعطيل الأجازات للأطقم الطبية،ومتابعة تفعيل الخط الساخن بالمحافظة على مدار الــ 24 ساعة،لمتابعة قيام المختصين بالرد على استفسارات المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا ،ومتابعة الشكاوى التى ترد عبر هذا الخط "وبالأخص"حال رفض أى مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها ، فضلاً عن إعداد تقرير بنتيجة المرور اليومى يُعرض على المحافظ ، متضمنا ملاحظات اللجنة فى هذا الشأن والسلبيات التى تبينت للجنة " إن وُجدت" ، واقتراح الحلول المناسبة لها.