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محافظ بنى سويف: التحقيق فى اتهام الطب الوقائى بالتقصير فى غسل متوفى بكورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:49 م
محافظ بنى سويف: التحقيق فى اتهام الطب الوقائى بالتقصير فى غسل متوفى بكورونا الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

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قرر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تشكيل لجنة مختصة للتحقيق فى واقعة فيديو تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ،تضمن بلاغا وشكوى من تقصير الطب الوقائى بمديرية الصحة حيال واقعة وفاة أحد المواطنين متأثر بإصابته بفيروس كورونا بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف، والذى ركز على التقصير فى الجانب الوقائى الخاص بتغسيل وتكفين ودفن المتوفى، ما قد يتسبب فى انتشار العدوى.

وأضاف محافظ بنى سويف فى بيان اليوم الاثنين أن التحقيق سيشمل تحديد الملابسات والتفاصيل الخاصة بالواقعة، وبيان وجود تقصير من عدمه ،خاصة فيما يتعلق بإجراءات الوقاية المتبعة فى مثل تلك الحالات، والتأكد من الالتزام بها، مشددا على أنه لا تهاون حيال أى تقصير أو تراخ يتسبب فى ضرر للمواطنين أو يعرقل جهود الدولة فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا،حيث سيتم إطلاع الشارع السويفى بنتائج التحقيقات والإجراءات المنفذة حال ثبوت تقصير أو إهمال.

و أوضح محافظ بنى سويف أنه فور علم بما ورد بالفيديو، كلف مسئولى الطب الوقائى ومستشفى التأمين الصحى بسرعة توضيح ملابسات الواقعة، للتحقيق فيها،وبالفعل قام الطب الوقائى والمستشفى بإرسال تقرير توضيحى عن الواقعة منذ دخول الحالة  المستشفى وحتى خروجها بعد وفاتها للدفن وجاء فيه "أن الحالة المذكورة فى الفيديو دخلت المستشفى (الساعة 10.30 صباح يوم الإثنين 25 مايو الماضي)"حالة اشتباه إصابة بالفيروس"،وتم سحب العينة فى نفس اليوم ،وكانت حالة المريض شبه مستقرة، ودرجة تشبع الدم بالأوكسجين 85 ، وبناء ذلك تم وضع المريض على ماسك أوكسجين، وقد ثبتت إيجابية العينة، وبعد يومين بدأت درجة تشبع الأوكسجين فى الانخفاض وانخفاض فى درجة وعى المريض، فتم عرضه على أخصائى العناية المركزة، وتم تحويله إلى قسم العناية المركزة وعرضه على رئيس القسم، وتم إعطاء المريض العلاج اللازم لمساعدته على تنشيط التنفس، ولعدم الاستجابة فقد تم تركيب أنبوبة حنجرية وتوصيله على جهاز التنفس الصناعى يوم 30  مايو الماضى، وقد توفيت الحالة الساعة 12.30 صباح اليوم الاثنين ،وتم إبلاغ شقيق الحالة (الساعة الواحدة صباحا)، والذى أفاد بعدم تمكنه من الحضور فى ذلك الوقت ،وتم نقل الحالة المتوفاة إلى الثلاجة، وفق إجراءات الطب الوقائى الخاصة بوزارة الصحة، وإبلاغ الطب الوقائى بالمديرية.

 

وعند وصول شقيق المتوفى حوالى الساعة 6.30 صباحا،وبصحبته المُغسًل الخاص بهم،الذين تم إطلاعهم على إجراءات الطب الوقائى الخاصة بالغًسل وتسليمهم الواقيات الخاصة وفقا لبروتكولات الطب الوقائي، وأثناء ذلك طلب بعض من أهل المتوفى حضور الغسل، كما تعاملوا بأسلوب غير لائق،مع الأمن والحضور، وبناء على طلب من المغسل دخل اثنان من أقارب المتوفى لمساعدته، وتم تسليمهما الواقيات الخاصة حسب بروتوكول الطب الوقائي، وعقب الانتهاء من تغسيل المتوفى وفقا لإجراءات الطب الوقائى، نقلت الحالة فى سيارة دفن الموتى برفقة سيارة الشرطة.

 

 

 


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