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محافظ الوادى الجديد يكلف بالمرور اليومي على مستشفيات العزل ورصد المخالفات

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:12 م
محافظ الوادى الجديد يكلف بالمرور اليومي على مستشفيات العزل ورصد المخالفات محافظ الوادى الجديد فى اجتماع فيديوكونفرانس مع القيادات التنفيذية
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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كلف اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، الجهات المختصة بالمرور اليومي على المستشفيات العامة والمركزية بمراكز المحافظة الخمسة للتأكد من توافر المستلزمات وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين، أكد الزملوط، في بيان صحفي، تخصيص خط ساخن بالمحافظة لاستقبال شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمتابعة استفساراتهم بشأن "كورونا" جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء، بمجلس المحافظين، اليوم الاثنين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تداعيات أزمة كورونا بالمحافظات والاطمئنان على الحالة الصحية العامة للمواطنين.

وتابع المحافظ قائلًا: إن المرحلة المقبلة تتطلب دعم ومساندة المواطنين لأجهزة المحافظة التنفيذية ومسئولي قطاع الصحة في ظل احتمالات تزايد أعداد المصابين، تزامناً مع اعتماد 5 مستشفيات لإجراء التشخيصات الطبية وعزل الحالات الإيجابية في 3 مراكز بالمحافظة.

 وأوضح محافظ الوادي الجديد، طبقا لتعليمات مجلس الوزراء، أنه سيجري المرور اليومي على جميع المستشفيات التي جرى تحديدها ضمن نطاق المحافظة، في وجود ممثلو الجهات المعنية برئاسة لجنة إدارة الأزمة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، والأمن الوطني، والرقابة الإدارية، وغيرهم، للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وإجراءات الصرف.

مشددًا على ضرورة أن تكون المتابعة بمنتهى القوة، وعلى مدار اليوم ولفت محافظ الإقليم إلى أهمية متابعة أي شكاوى ترد عبر الخط الساخن، للوقوف على جميع استفسارات المواطنين، ولاسيمًا في حالة الإبلاغ عن حالات إيجابية أو ظهور أعراض لحالات مخالطة من الوافدين أو العائدين من إجازات عيد الفطر المبارك، كوسيلة لضمان سرعة الوصول لطالب الشكوى أو الحالة.

لفت المحافظ، إلى أن هذه المرحلة تتطلب بذل المزيد من الجهود والمتابعة المستمرة لمواجهة أزمة انتشار جائحة "كورونا"، وذلك التنسيق مع وزارة الصحة والسكان لمباشرة حلها على الفور ، مشدداً على ضرورة التعامل بمنتهى الحزم والشدة لانضباط المواطنين وسلوكياتهم فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي  والالتزام بارتداء الكمامة الطبية في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل الجماعي، لافتاً إلى أن العمل يسير على قدم وساق لتوفير الكمامات القماش بأسرع وقت، بحيث تكون في متناول المواطنين، والتي يتم غسلها وإعادة ارتدائها لمدة نحو شهر، وسيكون سعرها بمتوسط 5 جنيهات يتحمله المواطن في سبيل قدرته على الحركة والتعايش.


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