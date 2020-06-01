محافظ القليوبية: ضبط 1785 مخالفة خلال يومين من تطبيق قرار ارتداء الكمامات

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن ضبط 974 مخالفة فى ثانى يوم لتطبيق عدم الالتزام بإرتداء الكمامة الواقية والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات، وبذلك يصبح إجمالى اليومين 1785 مخالفة، حيث تم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم، مشيرا إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع إدرة مرور القليوبية وشرطة المرافق وإدارة المواقف بالمحافظة.

وفى هذا الإطار تقدم المحافظ، بالشكر والتقدير للجهود التى تبذلها مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية- مدير أمن القليوبية لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وشدد المحافظ، على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الاجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، واكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.