محافظ القليوبية: إفتتاح مستشفى كفر شكر خلال 10 أيام لاستقبال حالات كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، مستشفى كفر شكر المركزي بحضور عدد من مسئولي وزارة الصحة على رأسهم الدكتور محمد حسنين رئيس قطاع الدعم الفنى والمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور عواد أحمد على السكرتير العام، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، وذلك لدفع الأعمال وتسليم المستشفى خلال 10 أيام لتكون جاهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

وأوضحت المحافظة في بيان لها، أنه يتم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء وجاري أعمال الفرش الطبي وتجهيز 230 سرير إقامة، و14 سرير عناية مركزة، كما سيتم البدء في تركيب جهاز الآشعة المقطعية غدا، وتجهيز معمل الكيمياء التحاليل الطبية وفتح العيادات الخارجية.

ومن جانبه أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، أنه تم تجهيز الطاقم الطبي بالتنسيق مع الوزارة لتدريب الأطباء على بروتوكول علاج فيروس كورونا خلال هذه الفترة التي يتم تجهيز المستشفى بها ليكون الطاقم الطبي على استعداد للعمل فور الانتهاء من المستشفى خلال 10 أيام، حيث تم التنسيق مع الوزارة لعمل دورات تدريبية للطاقم الطبي بالكامل بمستشفى كفر شكر المركزي.

وأضاف المحافظ، أنه تم التنبيه على مقاول الأعمال والشركه المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد كما تم تكليف وكيل وزاره الصحة بالبدء في تجهيز وتخزين الأدويه الخاصة بفيروس كورونا بمخازن المستشفى والاستعداد التام بجميع المستلزمات الطبية المطلوبة سواق للطاقم الطبي أو المرضي.

كما أكد، أنه سيتم الدفع بالأعمال أيضا بمستشفى الخانكة المركزي وسيتم الانتهاء منها وتجهيزها لتدخل الخدمة أيضا فى أقرب وقت لتقدم الخدمة لأهالي مدينة الخانكة، حيث تم التنبيه أيضا على الشركة المنفذة بتكثيف العمالة والورديات لتسليم المستشفى وإدخالها الخدمة مراعاة للظروف الطارئة التي تمر بها المحافظة، ومصر كلها.



تفقد مستشفى كفر شكر المركزى



جولة داخل مستشفى كفر شكر المركزى