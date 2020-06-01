محافظ الفيوم يتفقد تجهيزات مستشفى التأمين الصحى لعزل مصابى "كورونا"

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، التجهيزات النهائية بمستشفى التأمين الصحي، كأول مستشفى بمحافظة الفيوم لعزل المصابين بفيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتورة هبه عاطف مدير عام التأمين الصحى بالفيوم، والدكتور محمد نادى مدير المستشفى.
وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ التفقدية شملت الأقسام التى تم تجهيزها لاستقبال المرضى، ومتابعة أعمال زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمستشفى من الأسرّة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، كما اطمأن المحافظ على مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات بالمستشفى.
ولفت محافظ الفيوم إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد صباح اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بشأن المتابعة المستمرة للمستشفيات التى تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى تشخيص وعزل للحالات المصابة بفيروس كورنا.
وأكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة تضم مسئولين عن المحافظة، والصحة، والأمن الوطني، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، لمتابعة مستشفيات العزل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين، مشدداً على أن المتابعة ستتكرر يومياً، وإذا اقتضى الأمر تتكرر عملية المرور على المستشفيات عدة مرات فى اليوم.
وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ خلال الجولة التفقدية تابع مدى التزام المواطنين وسائقى السيارات والمحال التجارية والمطاعم بارتداء الكمامة الطبية، موجهًا بتطبيق القانون، وغلق المطاعم والمحال التجارية التى لا يلتزم أصحابها والعاملون فيها أو المترددون عليها بارتداء الكمامة.
كما شدد المحافظ على مسئولى المرور بضرورة التزام سائقى سيارت الأجرة والركاب بارتداء الكمامات، وسحب تراخيص السيارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بغلق أحد مطاعم المأكولات الشعبية بمنطقة المسلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المطعم نظراً لعدم ارتداء العاملين به للكمامات الطبية، كما وجه وكيل وزارة الصحة بتكليف إدارة مراقبة الأغذية لفحص المأكولات والأطعمة التى يقدمها المطعم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وتحرير المحاضر اللازمة.
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