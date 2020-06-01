محافظ الفيوم يتفقد تجهيزات مستشفى التأمين الصحى لعزل مصابى "كورونا"

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، التجهيزات النهائية بمستشفى التأمين الصحي، كأول مستشفى بمحافظة الفيوم لعزل المصابين بفيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتورة هبه عاطف مدير عام التأمين الصحى بالفيوم، والدكتور محمد نادى مدير المستشفى.

وقال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ التفقدية شملت الأقسام التى تم تجهيزها لاستقبال المرضى، ومتابعة أعمال زيادة القدرة الاستيعابية الحالية للمستشفى من الأسرّة والرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، كما اطمأن المحافظ على مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات بالمستشفى.

ولفت محافظ الفيوم إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الذى عُقد صباح اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بشأن المتابعة المستمرة للمستشفيات التى تم تحديدها ضمن نطاق كل محافظة، لتكون مستشفى تشخيص وعزل للحالات المصابة بفيروس كورنا.

وأكد المحافظ أنه سيتم تشكيل لجنة من الجهات ذات الصلة تضم مسئولين عن المحافظة، والصحة، والأمن الوطني، والرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، لمتابعة مستشفيات العزل والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية، وإجراءات صرفها، وكذا إجراءات استقبال الحالات، ومتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية، وتقديم الخدمة للمواطنين، مشدداً على أن المتابعة ستتكرر يومياً، وإذا اقتضى الأمر تتكرر عملية المرور على المستشفيات عدة مرات فى اليوم.

وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إلى أن المحافظ خلال الجولة التفقدية تابع مدى التزام المواطنين وسائقى السيارات والمحال التجارية والمطاعم بارتداء الكمامة الطبية، موجهًا بتطبيق القانون، وغلق المطاعم والمحال التجارية التى لا يلتزم أصحابها والعاملون فيها أو المترددون عليها بارتداء الكمامة.

كما شدد المحافظ على مسئولى المرور بضرورة التزام سائقى سيارت الأجرة والركاب بارتداء الكمامات، وسحب تراخيص السيارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة، بغلق أحد مطاعم المأكولات الشعبية بمنطقة المسلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المطعم نظراً لعدم ارتداء العاملين به للكمامات الطبية، كما وجه وكيل وزارة الصحة بتكليف إدارة مراقبة الأغذية لفحص المأكولات والأطعمة التى يقدمها المطعم للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية وتحرير المحاضر اللازمة.