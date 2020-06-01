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محافظ الغربية يقرر تشكيل لجنة أزمات لمجابهة فيروس كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:47 م
محافظ الغربية يقرر تشكيل لجنة أزمات لمجابهة فيروس كورونا الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

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أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، قرارا بتشكيل لجنة أزمات لمواجهة انتشار فيروس كورنا المستجد، والتي تختص باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورنا ، ومتابعة تفعيل قرارات رئيس الوزراء الصادرة في هذا الشان.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن لجنة الأزمات برئاسته وعضوية كلا من الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية ، ومدير أمن الغربية ، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا، ومدير إدارة الامن الوطني بالغربية، وسكرتير عام محافظة الغربية، ومدير ادارة المرور بالغربية ، ومدير شرطة المرافق، ووكلاء وزارت الصحة والشباب والتربية والتعليم والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

يأتي هذا القرار تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بتفعيل لجنة الأزمات القائمة بكل محافظة، حيث شدد على أن يكون هناك مرور يومى من جانب مسئولى الجهات المختلفة، بما فيها الجهات الرقابية، على المستشفيات، وذلك للتأكد من توافر المستلزمات الطبية، وكذا وجود الأطقم الطبية، وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد أعلن السبت الماضى ، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء .

وأوضح محافظ الغربية، فى بيان، أنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة بالتنسيق مع قوات الأمن، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية فى مركزى طنطا، والمحلة الكبرى على مساحة 21 قيراط و 4 سهم، و 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بحى اول وثان طنطا، على مساحة 880 متر . كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى مركز بسبون ومركز المحلة الكبرى بإجمالى مساحة 1526 متر، شملت 11 حالة تعد أملاك الآثار، و 19 حالة تعد على أملاك الرى، و 9 حالة تعد على أملاك نهر النيل .


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