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محافظ الشرقية يطالب أصحاب المعاشات بإرتداء الكمامة الواقية أثناء صرف مرتباتهم

الإثنين، 01 يونيو 2020 03:54 م
محافظ الشرقية يطالب أصحاب المعاشات بإرتداء الكمامة الواقية أثناء صرف مرتباتهم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انتظام صرف معاشات فئة 1000 جنيه فأقل والتى بدأت منذ صباح اليوم من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا و سيتم استئناف الصرف غداً لنفس الفئة، وذلك من خلال85 منفذا مخصص لصرف المعاشات، بواقع 26 منفذ زيادة عن الشهر الماضى لتخفيف العبء عن أرباب المعاشات وتقليل التكدسات والزحام اثناء اجراءات الصرف وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمنع الزحام والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميدانى على الأماكن المخصصة لصرف المعاشات للتأكد من تيسير إجراءات الصرف والتصدي لأي مشكلة وحلها فورا، مشدداً على ضرورة إجراء عملية التطهير والتعقيم بالمدارس والأماكن المخصصة لصرف المعاشات قبل وبعد تواجد المترددين وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار وتوفير كراسى أمام المكاتب والمدارس المخصصة لصرف المعاشات وتزويد كلاً منها بمندوب لتيسير إجراءات صرف المعاش وتوفير كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف بكافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل وبعد عملية الصرف.

وأهاب محافظ الشرقية بالمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية الصحية التي تؤكد عليها الدولة من حيث إرتداء الكمامات وعدم التزاحم والإلتزام بمسافات التباعد الإجتماعي.

ومنذ الصباح الباكر، أستقلبت المدارس ومكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب و قاعات مجالس مدن بمراكز ومدن المحافظة" بلبيس/ ديرب نجم/ الزقازيق/ صان الحجر/ الحسينية/ فاقوس/ابوكبير/ههيا" أرباب المعاشات وسط أجواء من التعقيم والتنظيم دون تواجد أى تزاحم أو تكدس لتيسير إجراءات صرف المعاش حرصاً على صحتهم وسلامتهم من العدوى بالفيروسات.

 


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