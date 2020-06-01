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محافظ الشرقية يخصص رقم "واتس آب" لتلقى شكاوى كورونا

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:27 م
محافظ الشرقية يخصص رقم "واتس آب" لتلقى شكاوى كورونا الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تخصيص رقم واتس آب ( 01550010070) يعمل على مدار الـ 24 ساعة، لتلقى شكاوى واستغاثات المواطنين فى حال عدم استقبال مستشفيات العزل الصحى لهم لتلقى العلاج اللازم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ الشرقية على مروره المستمر على مستشفيات العزل بنطاق المحافظة، وكلف وكيل وزارة الصحة بالمرور الدورى أيضا على تلك المستشفيات ورفع تقرير يومى موضح به السعة الاستيعابية والأماكن الشاغرة والمشغولة بالمستشفيات وموقف المستلزمات الطبية، والإبلاغ فورا فى حالة أى نقص فيها، وكذلك التأكد من انتظام تواجد الأطقم الطبية والتعامل فورا مع حالات التقاعس أو التخاذل فى تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للحفاظ على صحة وسلامه الجميع.

كما أصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع وكيل وزارة الصحة وتشديد الرقابة على بوابات المستشفيات بنطاق كل مركز ومدينة مع تكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم المستمرة على مدار اليوم.

وتنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء أعلن محافظ الشرقية عن تشكيل لجنة متابعة يومية للمستشفيات مشكلة من كافة الجهات المعنية والمنوطة بالتفتيش اليومى وبمشاركة الأجهزة الأمنية والرقابية للمرور على المستشفيات للتأكد من توافر أرصده المستلزمات الطبية وتواجد الأطقم الطبية وتقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمصابين والتحقق من الشكاوى الواردة من المواطنين أو الأطباء وحلها فورا.

 

و طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء فقد تقرر منع الإجازات الوجوبية وغير الوجوبية للأطقم الطبية نظرا لدورهم الهام والحيوى فى ظل ما تواجهه البلاد من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.

 

كانت خصصت مديرتى التربية والتعليم والشباب بمحافظة الشرقية، 107 مدرسة ومركز شباب كمقر للعزل الطبى لمرضى فيرس كورونا تحت الاحتياط من أبرزهم مدرسة المتفوقين فى الزقازيق ومركز شباب ناصر ووحدة الأمومة والطفولة.

 

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المقار المقترحة فحصت، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات بحيث تكون جيدة التهوية والبنية التحتية سليمة، سيتم وضعها فى قائمة وفور الحاجة إليها فى سيتم تجهيزها بالتجهيزات الطبية، والأسرة والمراوح والمطهرات وغيرها من مستلزمات.

 


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