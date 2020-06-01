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محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:43 م
محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن دعوات مواطنى الدقهلية والأصدقاء وكل الناس كانت السبب الأول فى شفائه من فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه من هذا المنطلق يدعو لكافة المرضي بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بأن يتم شفائهم على خير، مشيرا إلى أنه تم إجراء أول مسحة بعد تلقى بروتوكول العلاج الذي حددته وزارة الصحة وكانت نتيجتها سلبية.

واستأنف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عمله بديوان عام المحافظة منذ الساعة السابعة صباح اليوم الاثنين، وأكد رفضه التام لأى مظهر من مظاهر الاحتفال بعودته بعد شفائه التام من مرض كورونا.

ووجه محافظ الدقهلية، شكره العميق لأعضاء "الجيش الأبيض" الأطقم الطبية وهيئات التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبى بالدقهلية وعلى مستوى الجمهورية، مشيرا الى أنهم جميعا يمثلون خط الدفاع الأول فى مواجهة كورونا وتحقيق الشفاء للعديد من المرضى فى مصر.

وأكد محافظ الدقهلية، فى بيان له اليوم، أهمية التزام المواطنين بكافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وتنفيذ التباعد الاجتماعى حرصا على الصحة العامه وسلامة المواطنين.

وأوضح أنه استأنف عمله صباح اليوم بتوقيع البوسطة لبعض الموضوعات الهامة، وتوجيه حملة نظافة للمنطقة المركزية بالمحافظة وتشمل مدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب ومدينه طلخا و تشارك فيها كافة فرق النظافة والبيئة بالوحدات المحلية بهدف توفير بيئه صحية وآمنه للمواطنين .

وأشار محافظ الدقهلية إلى الأعداد لحضور الاجتماع المرتقب اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس، وتوجه محافظ الدقهلية بالشكر وعميق التقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية طوال فترة الحجر الصحى وحتى تماثله للشفاء.


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