اليوم السابع
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محافظ الدقهلية يوجه رسائله للمواطنين عقب شفائه من كورونا: احرصوا على التباعد لصحتكم

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:10 ص
محافظ الدقهلية يوجه رسائله للمواطنين عقب شفائه من كورونا: احرصوا على التباعد لصحتكم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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-محافظ الدقهلية يعود لاستئناف مهام عمله بديوان عام المحافظة صباح اليوم الاثنين

-المحافظ: خالص شكري واعتزازي لشعب الدقهلية الأصيل الذي يؤكد عراقته كل يوم

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أناشدكم تطبيق كافة إجراءات التباعد الاجتماعي حرصا على سلامتكم

-ويتقدم بخالص شكره واعتزازه لشعب الدقهلية الاصيل على مؤازرته خلال فترة مرضه

 

يستأنف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، مهام عمله بديوان عام المحافظة بعد انقضاء فترة الحجر الصحى وشفائه من فيروس كورونا المستجد والذى أصيب به أثناء أدائه لمهام عمله .

وطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعضاء الجهاز التنفيذى وشعب المحافظة  بالالتزام بعدم وجود أدنى مظهر أو أى شكل من أشكال الاحتفال، مشيرا إلى أن الوقت هو وقت العمل والانجاز من أجل شعب الدقهلية العظيم وأنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل المصريين وأن يمن بالشفاء العاجل على كل المصابين فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، كما دعا إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعى وتقليل الزيارات والتجمعات حفاظا على صحتنا جميعا من هذا الوباء .

وأعرب المحافظ عن عميق الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على ولايته ورعايته له أثناء مرضه ويخص بالشكر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحه والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوبائية وكافه الوزراء والمحافظين  والمسئولين وأعضاء مجلس النواب وكافه أعضاء الجهات الشعبية والرقابية والأمنية للسؤال عنه خلال فترة مرضه .

كما عبر المحافظ عن عميق امتنانه لأعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية دون استثناء وعلى رأسهم هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور القائم باعمال سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والاحياء وكافه اعضاء الجهاز التنفيذى بالمحافظة .

كما أعرب المحافظ عن خالص شكره واعتزازه العميق بموقف شعب الدقهلية الأصيل والذى آزره بشدة خلال فترة الحجر الصحى لإصابته بفيروس كورونا من خلال دعوات الشفاء العاجل له على صفحات التواصل الاجتماعى أو على الصفحة الرسمية للمحافظة والمكالمات والاتصالات والرسائل التليفونية التى لم تتوقف للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية مما كان لها عظيم الأثر النفسي حتى من الله عليه بالشفاء .

وقال الدكتور أيمن مختار : "إن مشاعر المحبة الصادقه والوفاء النادر التى  غمرنى بها جميع المواطنيين بالدقهلية تمثل وساما ساطعا على صدري وهذه المحبة وهذا الوفاء  يضع فى عنقى المزيد من المسئوليات وتجعلنى تواقا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق اماني وطموحات شعب الدقهلية العريق فى ظل القيادة الرشيده للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتكليفات السيد وزير التنمية المحلية .


محافظ الدقهلية

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التباعد الاجتماعى

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