اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 02:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يوافق على شراء مستلزمات مكافحة العدوى بـ 1.3 مليون جنيه

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:32 م
محافظ الدقهلية يوافق على شراء مستلزمات مكافحة العدوى بـ 1.3 مليون جنيه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على قيام مديرية الصحة بشراء مستلزمات وقاية شخصية ومكافحة العدوى وماسكات جراحية لزوم مواجهة فيروس كورونا بمبلغ 1.3مليون جنيه .

وأشار محافظ الدقهلية فى بيان له اليوم، إلى أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وخاصة توفير احتياجات المرضى في مختلف التخصصات وتوفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم لهم. 
 
وأكد محافظ الدقهلية، على سرعة إنهاء إجراءات الشراء وفقا للقانون لتوفير ما يلزم للمستشفيات من مستلزمات طبية متنوعة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على مستشفيات مديرية الصحة . 
 
ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المستلزمات الطبية التي وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على شرائها ضرورية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل لتوفير خدمة طبية لائقة للمرضى والمصابين موجها الشكر لمحافظ الدقهلية على دعمه الملموس لقطاع الصحة.
 
 
 
 

 


الدقهلية

محافظ الدقهلية

صحة الدقهلية

المستلزمات الطبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

الوصل الإماراتى ينافس الشباب السعودى على ضم وليد أزارو

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

حازم إمام: كل الزملكاوية مؤمنون بأحقية الزمالك فى لقب نادى القرن وليس الأهلى

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالدقهلية بنسبة نجاح 98.6%

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

فيديو.. وزير التعليم العالى: 117 ألف إصابة بكورونا فى مصر وفق دراسة افتراضية

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محمد هنيدى يطمئن جمهوره ويكشف لليوم السابع تفاصيل إجرائه قسطرة بالقلب

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

محافظ الدقهلية يوجه رسالة شكر للجيش الأبيض بعد شفائه من كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

رئيس الوزراء: الأسبوعان المقبلان سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نقيب المحامين يتقدم ببلاغ عن جرائم غسيل الأموال والأضرار عمدا بأموال النقابة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

نكشف أول مخطط لترتيب صفوف المصلين قبل فتح المساجد.. صورة

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

رسميا.. البنك المركزى يعدل مواعيد العمل بالبنوك لتصبح من 8:30 صباحًا لـ 2 ظهرا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

فيديو .. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

لديه 15 حنجرة لعظماء قراءة القرآن.. شاب مصرى أبهر العالم بسورة واحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة