محافظ الدقهلية يوافق على شراء مستلزمات مكافحة العدوى بـ 1.3 مليون جنيه

وأشار محافظ الدقهلية فى بيان له اليوم، إلى أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتلبية احتياجات ومطالب المواطنين وخاصة توفير احتياجات المرضى في مختلف التخصصات وتوفير المستلزمات الطبية والعلاج اللازم لهم.

وأكد محافظ الدقهلية، على سرعة إنهاء إجراءات الشراء وفقا للقانون لتوفير ما يلزم للمستشفيات من مستلزمات طبية متنوعة لرفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على مستشفيات مديرية الصحة .

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المستلزمات الطبية التي وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على شرائها ضرورية لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لمستشفيات العزل لتوفير خدمة طبية لائقة للمرضى والمصابين موجها الشكر لمحافظ الدقهلية على دعمه الملموس لقطاع الصحة.