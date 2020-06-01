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محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

الإثنين، 01 يونيو 2020 09:54 ص
محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب

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استأنف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، مهام عمله بديوان عام المحافظة بعد انقضاء فترة الحجر الصحي وشفائه من فيروس كورونا المستجد والذي أصيب به أثناء أدائه لمهام عمله.

وطالب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالالتزام بعدم وجود أدنى مظهر أو أى شكل من أشكال الاحتفال، مشيرا إلى أن الوقت هو وقت العمل والانجاز من أجل شعب الدقهلية العظيم وأنه يدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ كل المصريين وأن يمن بالشفاء العاجل على كل المصابين فى هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، كما دعا إلى ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل الزيارات والتجمعات حفاظا على صحتنا جميعا من هذا الوباء.

وأعرب المحافظ  ، عن عميق الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على ولايته ورعايته له أثناء مرضه ويخص بالشكر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحه والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوبائية وكافه الوزراء والمحافظين والمسئولين وأعضاء مجلس النواب وكافة أعضاء الجهات الشعبية والرقابية والأمنية للسؤال عنه خلال فترة مرضه.

كما عبر المحافظ عن عميق امتنانه لأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة الذين أثبتوا أنهم على قدر المسئولية دون استثناء وعلى رأسهم هيثم الشيخ نائب المحافظ ومنال الغندور القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن والاحياء وكافه اعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

كما أعرب المحافظ عن خالص شكره واعتزازه العميق بموقف شعب الدقهلية الأصيل والذي آزره بشدة خلال فترة الحجر الصحي لإصابته بفيروس كورونا من خلال دعوات الشفاء العاجل له على صفحات التواصل الاجتماعي أو على الصفحة الرسمية للمحافظة والمكالمات والاتصالات والرسائل التليفونية التى لم تتوقف للاطمئنان عليه وعلى حالته الصحية مما كان لها عظيم الأثر النفسي حتى من الله عليه بالشفاء.

وقال الدكتور أيمن مختار: "إن مشاعر المحبة الصادقة والوفاء النادر التى  غمرنى بها جميع المواطنين بالدقهلية تمثل وساما ساطعا على صدري وهذه المحبة وهذا الوفاء  يضع فى عنقي المزيد من المسئوليات وتجعلني تواقا لبذل المزيد من الجهد لتحقيق ـماني وطموحات شعب الدقهلية العريق فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء وتكليفات وزير التنمية المحلية .

 


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