محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

الدقهلية شريف الديب

اعتممد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019 /2020 بنسبة نجاح بلغت 98.6 %٪.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين، مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الطلاب الأوائل بكل إدارة تعليمية لتشجيعهم، متمنياََ للجميع مزيداً من التفوق.

من جانبه وجه على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، خالص التهنئة والتقدير لجميع الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أكد أنه تم استكمال أعمال تصحيح الأبحاث المقدمة من طلاب الصف الثالث الاعدادية بالدقهلية التى تم تسليمها إلى المدارس، لافتا إلى أن أعمال التصحيح داخل الكنترول تمت بتطبيق فيه الإجراءات الصحية والوقائية حرصا على سلامة العاملين بالمنظومة ومراعاة البعد الاجتماعي بين المصححين.



محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية



محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية