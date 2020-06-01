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محافظ الدقهلية يسلم مستلزمات تجهيز عروسة من الأولى بالرعاية (صور)

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:19 م
محافظ الدقهلية يسلم مستلزمات تجهيز عروسة من الأولى بالرعاية (صور) محافظ الدقهلية يسلم مستلزمات تجهيز عروسة
الدقهلية شريف الديب

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سلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم مستلزمات تجهيز عروسة لإحدى الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق والتعاون بين إدارة التنمية البشرية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدني، ووجه رسالة شكر وتقدير للمجتمع المدني على جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا. 
 
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم. 
 
 
وأوضح محافظ الدقهلية، أن هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في الدقهلية ولهم جهود ملموسة في التعاون والمشاركة المجتمعية مع الدولة في توفير مشروعات وخدمات للمواطنين. 
 
ومن جانبها قالت الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، إن هناك تعاون مستمر مع المجتمع المدني الذي لا يبخل عن تقديم الدعم اللازم والمطلوب لتلبية احتياجات المواطنين وخاصة الأولى بالرعاية.
محافظ الدقهلية يسلم مستلزمات تجهيز عروسة (1)
محافظ الدقهلية يسلم مستلزمات تجهيز عروسة (1)

محافظ الدقهلية يسلم مستلزمات تجهيز عروسة (2)
محافظ الدقهلية يسلم مستلزمات تجهيز عروسة (2)

محافظ الدقهلية يسلم مستلزمات تجهيز عروسة (3)
محافظ الدقهلية يسلم مستلزمات تجهيز عروسة (3)

 


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