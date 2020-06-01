محافظ الدقهلية : هناك 28 مستشفى جاهزة والمشروعات لم تتأثر بكورونا

الدقهلية - شريف الديب

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، الشكر لأهالى وشعب الدقهلية ، ودعا للجميع بالشفاء العاجل ، وقال الحمد لله ربنا تمم شفاءنا على خير ، أنا وزوجتي ، وهذا أول أيام عمل لى داخل ديوان المحافظة ، وتصادف أن اليوم اجتماع مجلس المحافظين .

وتم الاجتماع بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، عن طريق الفيديو كونفرانس ، وأصدر بعض التعليمات فى عدد من الملفات ، والتى سوف يتم تنفيذها على الفور خلال الفترة القادمة وتطبيقها .

وأوضح مختار فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " ، أنه بالنسبة لأزمة كورونا فإن محافظة الدقهلية من المحافظات الضعيفة فى الاصابات ، ويوجد لدينا 28 مستشفى على مستوى المحافظة، من بينها مستشفى العزل بتمى الامديد، وجاهزون لاستقبال أى مرضي .

وأكد أن المستلزمات الطبية متوفرة ومستقرة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة التى لم تبخل على المحافظة باى متطلبات، بالإضافة إلى المجتمع المدنى المشارك فى الازمة، واوضح مختار بأنه ويوجد 3 ملايين جنيه،جاهزة لأى متطلبات لمديرية الصحة.

وأضاف بأن احب أطمن شعب الدقهلية أن المشروعات الاستثمارية داخل المحافظة لم تتأثر بمشكلة الكورونا، ومستمرة فى معدلات طبيعية بوتيرة جيدة وسوف يتم تسليم المشروعات فى المواعيد المقررة له .