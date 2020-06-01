محافظ الدقهلية: ممنوع دخول المواطنين للمصالح الحكومية ووسائل النقل بدون الكمامة

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم الاثنين عقب مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين في أول أيام عمله بعد عودته من العزل الصحي المنزلي.

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة استخدام كل الحزم في تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي ،ومنع دخول المواطنين للمصالح الحكومية ووسائل النقل بدون ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وأكد محافظ الدقهلية على توافر كافة المستلزمات والادوات الطبية اللازمة للوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الكمامات القماش التي تصلح للاستخدام لمدة شهر على الأقل بسعر 5 جنيهات.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يعمل بالتعاون مع المجتمع المدني على توفير ما يلزم مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني بالدقهلية مؤكدا أن الوضع مستقر في المحافظة والقطاع الطبي يعمل بكل كفاءة وانتظام وأن الفرق الطبية لديها الجاهزية للتعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة.

وأشار مختار إلى ضرورة تحمل رؤساء المدن مسئولياتهم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في تطبيق اجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي مؤكدا على تعليق إجازات الاطقم الطبية لمدة شهرين وتفعيل الخط الساخن في كافة المراكز والمدن والأحياء لتلقي الشكاوي والاستفسارات.