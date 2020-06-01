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محافظ البحيرة: انتظام صرف معاشات يونيو بجميع المقرات فى يومها الاول (صور)

الإثنين، 01 يونيو 2020 02:42 م
محافظ البحيرة: انتظام صرف معاشات يونيو بجميع المقرات فى يومها الاول (صور) انتظام صرف معاشات يونيو
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على انتظام عمل المقرات المخصصة لصرف معاشات شهر يونيو  فى يومها الاول، حيث تم فتح المدارس والمقرات المخصصة للصرف بواقع 190 مقر بجوار المكاتب البريدية المنتشرة بنطاق المحافظة بالإضافة الى مكتب البريد والبنوك وماكينات الصرف الألى التى يتم تعقيمها دوريا مع وجود فرق  عمل من الوحدات المحلية والمجتمع المدنى للتنظيم والتوعية والتيسير على المواطنين لصرف المعاشات لمستحقيها.

كما تم تزويد المقرات بمقاعد متباعدة وعمل التنظيم المناسب وتيسير كافة الاجراءات ومنع التكدس والازدحام وصرف المعاشات بسهولة ويسر بالتنسيق المتكامل بين مديرية التربية والتعليم والبريد مع تعقيم وتطهير جميع المدارس ومكاتب البريد يوميا قبل وبعد صرف المعاشات ، مع الزام جميع المواطنين المستحقين للصرف وكذا العاملين والموظفين بارتداء الكمامات ضمن الاجراءات الوقائية، حيث تم اليوم وتستكمل غدا الثلاثاء اعمال الصرف لمن لهم مستحقات أقل من ألف جنيه .

يذكر أنه تم تحديد أيام لصرف المعاشات وفقا لقيمة المعاش المستحق لمنع تكدس المواطنين ومن المقرر ان يتم الصرف للمستحقين مبلغ من ألف إلى ألفين جنيه، أيام الاربعاء والخميس  3 - 4 يونيو، وأكثر من ألفين جنيه حتى ثلاثة الاف يتم الصرف يومي الاحد والاثنين 7 - 8 يونيو.

كما سيتم الصرف لمن يستحق اكثر من 3 الاف جنية ومن لم يستطع او لم يصرف خلال الايام المحددة له اعتبارا من الثلاثاء 9 يونيو.

 

انتظام صرف معاشات يونيو (1)
انتظام صرف معاشات يونيو (1)

انتظام صرف معاشات يونيو (2)
انتظام صرف معاشات يونيو (2)

انتظام صرف معاشات يونيو (3)
انتظام صرف معاشات يونيو (3)

انتظام صرف معاشات يونيو (4)
انتظام صرف معاشات يونيو (4)

انتظام صرف معاشات يونيو (5)
انتظام صرف معاشات يونيو (5)

انتظام صرف معاشات يونيو (6)
انتظام صرف معاشات يونيو (6)

انتظام صرف معاشات يونيو (7)
انتظام صرف معاشات يونيو (7)

انتظام صرف معاشات يونيو (8)
انتظام صرف معاشات يونيو (8)

انتظام صرف معاشات يونيو (9)
انتظام صرف معاشات يونيو (9)

انتظام صرف معاشات يونيو (10)
انتظام صرف معاشات يونيو (10)
 
 
 

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