محافظ أسيوط يكشف لرئيس الوزراء تفاصيل مواجهة كورونا وعلاج الأطباء والمرضى

أسيوط – ضحا صالح

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة وتشغيل 14 مستشفى مركزي لاستقبال حالات المرضى المشتبه اصابتهم بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى مستشفى عزل أبوتيج ومستشفى عزل الراجحي بجامعة أسيوط وعزل المدينة الجامعية للطالبات، مشيرًا إلى توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بمستشفيات العزل وجميع المستشفيات المركزية والصحية، مؤكدًا استمرار تنفيذ القرارات الخاصة بالحظر والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" .

جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المحافظين اليوم الاثنين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – جهود المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتشكيل لجان للمتابعة بصفة يومية لجميع المستشفيات والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتوافر مخزون استراتيجي منها لتغطية الاحتياجات اليومية والتأكد من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين واستقبال جميع الحالات والتعامل معها وتواجد الأطقم الطبية بمستشفيات العزل وجميع المستشفيات العامة والمركزية والتي تم تشغيلها للتعامل مع المرضى وحالات الاشتباه واجراء التحاليل الطبية اللازمة وإحالة الحالات الإيجابية لمستشفيات العزل وصرف شنط الأدوية والمستلزمات الوقائية لحالات العزل المنزلي من المصابين بالفيروس وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة العلاجية وتحت إشراف طبي ومتابعة مستمرة من الفرق الطبية بالوحدات الصحية والفرق الثابتة والمتحركة.

كما أعلن المحافظ الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بإرتداء الكمامات الواقية ومعاقبة المخالفين بغرامة لاتجاوز 4 آلاف جنيه وفقًا للقرار، مشيرًا إلى انه تم التأكيد على جميع مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء وكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة بعدم السماح للمترددين عليها والعاملين بها الدخول دون إرتداء الكمامة وذلك تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء بهذا الشأن واستمرار أعمال التعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية وماكينات الصراف الآلي وكافة المرافق بالمراكز والاحياء بالاستعانة بمعدات وفرق التطهير بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات وحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وسيارات الكنس الآلي.