محافظ أسيوط يتفقد أعمال نظافة وتجميل شوارع حى غرب وتشغيل المعدات الجديدة

أسيوط – ضحا صالح

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال نظافة وتجميل حي غرب أسيوط وبعض الشوارع والميادين وذلك بمشاركة معدات النظافة بحي غرب ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة ضمن حملات المحافظة المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين والمنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة ضمن سلسلة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، رافقه خلال الجولة محمد بشير رئيس حى غرب.

واستهدفت حملة النظافة شارع سيتي وشارع معهد جنوب مصر للاورام والشوارع الجانبية وميدان المجذوب ومنطقة منشية الإمراء بالإضافة إلى بعض شوارع وميادين حى غرب ومحيط مستشفى الجامعة وميدان المحطة.

وشهد المحافظ أعمال كنس وشفط الأتربة من الشوارع بواسطة المعدات الجديدة التي تم شرائها وتوزيعها على المراكز والأحياء لتدخل منظومة النظافة الجديدة معلناً التعاقد على شراء 4 معدات كنس وشفط الأتربة لتوزيعها على ح غرب ومركز أسيوط كمرحلة أولى على أن تشمل باقي المراكز والأحياء في المرحلة الثانية وتكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات التطهير والنظافة واستغلال فترة وقت الحظر بالفترة المسائية ومتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين بالإضافة إلى التأكيد على المواطنين بإرتداء الكمامات خاصة في المناطق والأماكن المقررة والمحددة مسبقاً والتنبيه على جميع العاملين بالمنشأت الحكومية وغير الحكومية بكافة القطاعات والشركات بإتباع إجراءات التطهير والوقاية بصفة مستمرة والإلتزام بقرارات الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما تابع المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة أعمال النظافة وتشغيل المعدات الجديدة للنظافة بالطريق الدائرى بحي غرب.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بمنع التجمعات والإلتزام بالقرارات الصادرة بشأن تجنب نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظاً على حياتهم واتباع سلسلة الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس مشيراَ إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.



أعمال نظافة شوارع غرب وتشغيل المعدات الجديدة لكنس وشفط الأتربة



أعمال نظافة شوارع غرب وتشغيل المعدات الجديدة لكنس وشفط الأتربة



أعمال نظافة شوارع غرب وتشغيل المعدات الجديدة لكنس وشفط الأتربة



أعمال نظافة شوارع غرب وتشغيل المعدات الجديدة لكنس وشفط الأتربة



أعمال نظافة شوارع غرب وتشغيل المعدات الجديدة لكنس وشفط الأتربة



أعمال نظافة شوارع غرب وتشغيل المعدات الجديدة لكنس وشفط الأتربة



أعمال نظافة شوارع غرب وتشغيل المعدات الجديدة لكنس وشفط الأتربة



أعمال نظافة شوارع غرب وتشغيل المعدات الجديدة لكنس وشفط الأتربة



أعمال نظافة شوارع غرب وتشغيل المعدات الجديدة لكنس وشفط الأتربة



أعمال نظافة شوارع غرب وتشغيل المعدات الجديدة لكنس وشفط الأتربة (