اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 11:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وبيعها للجمهور بسعر التكلفة..

محافظ أسيوط: تنفيذ خط إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية لمكافحة كورونا المستجد

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:20 ص
محافظ أسيوط: تنفيذ خط إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية لمكافحة كورونا المستجد المحافظ خلال لقائه بمستشار المحافظة للشئون الاجتماعية
أسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ خط إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية وبيعها للجمهور بسعر التكلفة بمراكز وقرى المحافظة تلبية لاحتياجات المواطنين خاصة مع تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي والأسواق والمنشأت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بمصطفى ابوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية.

ووجه المحافظ ؛ مستشاره للشئون الاجتماعية بالتنسيق مع مركز تأهيل الفتيات المعوقات بمركز الفتح التابع لجمعية الأسر المنتجة لتنفيذ نقطة إنتاج للكمامات والسترات الواقية في أسرع وقت ممكن وتوفير كميات مناسبة لخدمة المواطنين في ظل تضاعف معدل استخدامها في الوقت الحالي واستخدامها بكثافة بين المواطنين كأحد وسائل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد على أن يتم بيع تلك المنتجات بسعر التكلفة من خلال منافذ بيع يتم تحديدها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء مشدداً على ضرورة مراعاة الشروط والمواصفات المقررة لذلك مشيداً بالتنسيق وتضافر الجهود المبذولة بين مؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية وجمعيات المجتمع المدني في دعم عمل الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لذلك لحماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

كما جدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء طبقاً لارشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب "01000623873" أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة "2135858/ 088" على مدار 24 ساعة.

 

اسيوط

محافظ اسيوط

الكمامات

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

محافظ الدقهلية يعود للعمل بعد شفائه من كورونا ويتعهد بخدمة المواطنين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة