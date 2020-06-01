محافظ أسيوط: تنفيذ خط إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية لمكافحة كورونا المستجد

أسيوط - ضحا صالح

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تنفيذ خط إنتاج كمامات ومستلزمات وقائية وبيعها للجمهور بسعر التكلفة بمراكز وقرى المحافظة تلبية لاحتياجات المواطنين خاصة مع تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي والأسواق والمنشأت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بمصطفى ابوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية.

ووجه المحافظ ؛ مستشاره للشئون الاجتماعية بالتنسيق مع مركز تأهيل الفتيات المعوقات بمركز الفتح التابع لجمعية الأسر المنتجة لتنفيذ نقطة إنتاج للكمامات والسترات الواقية في أسرع وقت ممكن وتوفير كميات مناسبة لخدمة المواطنين في ظل تضاعف معدل استخدامها في الوقت الحالي واستخدامها بكثافة بين المواطنين كأحد وسائل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد على أن يتم بيع تلك المنتجات بسعر التكلفة من خلال منافذ بيع يتم تحديدها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء مشدداً على ضرورة مراعاة الشروط والمواصفات المقررة لذلك مشيداً بالتنسيق وتضافر الجهود المبذولة بين مؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية وجمعيات المجتمع المدني في دعم عمل الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لذلك لحماية صحة المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

كما جدد محافظ أسيوط مناشدته للمواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء طبقاً لارشادات منظمة الصحة العالمية بشأن الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد حفاظاً على حياتهم وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب "01000623873" أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة "2135858/ 088" على مدار 24 ساعة.