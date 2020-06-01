اليوم السابع
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محافظة القاهرة تستكمل إزالة 20 عقارا مخالفا بجوار المحكمة الدستورية..صور

الإثنين، 01 يونيو 2020 05:06 م
محافظة القاهرة تستكمل إزالة 20 عقارا مخالفا بجوار المحكمة الدستورية..صور نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة أعمال إزالة 20 عمارة مخالفة، بناء بدون ترخيص، خلف المحكمة الدستورية بحى دار السلام، حيث تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبيّة ميدانيا أعمال الازالات لاستكمالها حتى سطح الأرض، وجهت نائب محافظ القاهرة بسرعة تنفيذ قرارات الازالة حتى سطح الأرض، مطالبة المواطنين بالتعامل بشكل قانونى والتأكد من مدى صحة التراخيص التى تتم داخل الاحياء قبل شراء الوحدات السكنية.
 
وأكدت عبد المنعم أنه لا تهاون في استرداد أملاك وأراضي الدولة كاملة وازالة أي تعديات عليها، وضرورة استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والاحياء لإزالة اى تعديات للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أية مخالفة مضيفة أنه سوف يتم التصدى بكل حسم لأي تعديات فى ظل المتابعة المستمرة لاى مخالفات او تجاوزات، وأنه ستتم الازالة الفورية للمبانى التى ليس لها ترخيص حتى سطح الأرض .
 
رافق نائب محافظ القاهرة خلال متابعة أعمال الإزالة شادية جمعة رئيس حى دار السلام واللواء محمود ضياء رئيس حى البساتين والاجهزة التنفيذية والادارات المعنية بالمنطقة الجنوبية وحى دارالسلام .
 
وفى السياق نفسه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن هذه الحملة تعد اكبر حملة تقوم بها المحافظة منذ عام 2011 لإزالة المباني المخالفة المقامة بدون ترخيص، مشيرا إلى أنه سيتم ازالة هذه العقارات حتى سطح الأرض حيث انه محرر لها محاضر وصادر لها قرارات الازالة، وان هذه العقارات تفتقد أبسط قواعد الأمان والسلامة حيث أنها مقامة داخل شوارع وازقة ضيقة مما يهدد بوقوع كارثة في حال وقوع اي حادث او حريق .
 
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بعدم التهاون نهائيًا في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية على الفور .
 
 
إزالة 20 عقار مخالف (2)
إزالة 20 عقار مخالف 

إزالة 20 عقار مخالف (3)
إزالة 20 عقار مخالف 

إزالة 20 عقار مخالف (4)
إزالة 20 عقار مخالف 

إزالة 20 عقار مخالف (1)
إزالة 20 عقار مخالف 

نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف (9)
نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف 

نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف (4)
نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف 

نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف (5)
نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف 

نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف (6)
نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف 

نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف (7)
نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف 

نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف (8)
نائب محافظ القاهرة خلال إزالة 20 عقار مخالف 

 


دار السلام

القاهرة

البناء المخالف

ازالة

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