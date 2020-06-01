محافظة الأقصر تعلن تخصيص خط ساخن 24 ساعة لتلقى بلاغات كورونا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص الخط الساخن بالمحافظة (01020377777) ويعمل على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لتلقي كافة استفسارات وشكاوى المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا، ومتابعة أي شكاوى عن المنظومة الصحية على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك بعد تعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حيث وجه المحافظين اليوم بتخصيص خط ساخن فى كل محافظة، يتم تفعيله على مدار الـ 24 ساعة، لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين، بشأن العلاج من فيروس كورونا، وأن يقوم كل محافظ بنفسه بمتابعة أى شكاوى ترد عبر هذا الخط الساخن، ولاسيما فى حالة رفض أى مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، قائلا: "هذه المرحلة الحرجة تقتضى تدخلكم شخصياً"، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة لمتابعة عمل كل خط ساخن، باعتبار أن خط كل محافظة سيشكل نقطة وصول أسرع لطالب الشكوى أو الحالة، كما سيسهم فى تخفيف الضغط على الخط الساخن الرئيسى 105 التابع لوزارة الصحة، الذى تم تدعيمه بالخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وكان قد قاد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الإثنين، جولات تفقدية زار خلالها مستشفى الأقصر العام، ومستشفى حميات الأقصر، لمتابعة إنتظام العمل وتقديم كافة الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، وذلك برفقة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ووكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد.

وخلال جولته بمستشفى الأقصر العام، الذي يحتوى على جناح لحالات العزل يحتوي على 32 سريرا، استمع محافظ الأقصر إلى شكاوى عدد من المواطنين بخصوص قلة عدد التمريض، حيث أعطى المحافظ تعليمات بزيادة فريق التمريض الخاص بحالات العزل، ولدى جولته بمستشفى حميات الأقصر، تابع المحافظ، انتظام الخدمات الطبية بالمستشفى، كما استمع إلى شرح من مدير المستشفى الدكتور محمد الرملي، عن سير العمل داخل المستشفى، حيث أوضح مدير المستشفى، أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى من 12 سرير إلى 52 سرير، كما يجري تجهيز 7 أسرة عناية مركزة، كما يجري تجهيز توسعة شبكة الأكسجين، كما تجري أعمال تركيب وتوصيلات الغاز للمستشفى، مؤكدا على توافر كافة المستلزمات الطبية.