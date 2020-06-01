اليوم السابع
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مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة إلكترونية لتوعية الناس بالحفاظ على حياتهم

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:04 م
مجمع البحوث الإسلامية يطلق حملة إلكترونية لتوعية الناس بالحفاظ على حياتهم مجمع البحوث الاسلامية
كتب لؤى على

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أعلن مجمع البحوث الإسلامية إطلاق حملة إلكترونية توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعى وموقعه الإلكترونى الرسمى تستمر على مدار أسبوعين بعنوان: "إرادة" لتشجيع الناس على استكمال مسيرتهم في الحفاظ على أنفسهم وذويهم، واتباع الإجراءات الاحترازية التى تساعدهم على تجاوز المرحلة الحالية، التى تمثل خطورة عليهم وتحتاج إلى عزيمة وصبر وإعلاء الصالح العام وتحمل المسئولية.
 
وقال الدكتور نظير عيّاد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن إطلاق الحملة يأتى فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بتكثيف الجوانب التوعوية وتبصير الناس بكل ما يتعلق بشئون حياتهم ويحافظ عليهم وعلى أسرهم ويدعم جانب المسئولية فى المجتمع.
 
وأضاف عيّاد أن الحملة تقوم على النشر الإلكترونى فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية وعدم التواصل المباشر بين وعاظ وواعظات الأزهر والجمهور، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كبديل للتوعية، حيث تقدم الحملة مجموعة من المحتويات التوعوية المكتوبة والمرئية، والتي ترسخ لدى الناس أهمية أن يكون لديهم إرادة قوية في تحقيق أهدافهم وأمانيهم، وعدم فقدان الأمل في رحمة الله بعباده ولطفه بهم مع أداء ما عليهم من مسئوليات وعدم التواكل، بل التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب.
 
وأوضح الأمين العام أن الحملة تشتمل على مجموعة من المقالات العلمية أيضًا لتوجيه الناس نحو امتلاك إرادة شخصية تضمن عدم وصولهم إلى مرحلة اليأس، والتسليم بالثقة فى الله فى كشف هذه الغمة، والوقوف مع مؤسسات الدولة ومساعدتها فيما تقوم به من إجراءات وقائية تحافظ على حياة الناس، خاصة وأن هذه الأزمات لا تحتاج إلى مجهود فردى فقط، وإنما فى حاجة إلى تعاون جماعى يقوم على التوعية بين الجميع وأن يؤدى كل شخص دوره فى هذا الشأن مهما كان موقعه.

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

مشيخة الازهر

اخبار مصر

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