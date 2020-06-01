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متظاهرون يطردون شخصين من الاحتجاجات لاستفزازهما رجال الشرطة الأمريكية.. فيديو

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:06 م
متظاهرون يطردون شخصين من الاحتجاجات لاستفزازهما رجال الشرطة الأمريكية.. فيديو لقطة من الفيديو
كتب محمد سعودي

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لا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تشهد احتجاجات حاشدة ومواجهات عنيفة تنديدا بوفاة الشاب جورج فلويد منذ أيام على يد شرطي أمريكي خنقه بركبته خلال احتجازه في أحد الشوارع، ما أدى إلى خروج مظاهرات حاشدة تحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف ونهب للمتاجر.

وبثت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية مقطع فيديو لمتظاهرين من ذوي البشرة السمراء قالوا إنهم واجهوا رجلين أبيضين خارج سيتي هول المقر الرسمي لحكومة مدينة بالتيمور، وناشدوهما بالتوقف عن دفع الحواجز واستفزاز عناصر الشرطة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد تحذيره من زيادة أعمال العنف والتحريض، مؤكدا أن ذلك يعد جريمة فدرالية، مضيفا: "يجب على حكام الولايات الضرب بقوة وإلا سنتدخل للقيام بما يلزم.. وتجاوز خطوط الدولة يستوجب قوة عسكرية غير محدودة واعتقالات".

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وأكد ترامب في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في وقت سابق، أن الحرس الوطنى اعتقل مشاغبي مينيابولس الذين أتوا من خارجها، بحسب قوله.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة سوف تدرج حركة " أنتيفا" كمنظمة إرهابية، وذلك على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخرا، مطالبا بنشر الحرس الوطني في باقي المدن الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات.

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وأنتيفا هي حركة مناهضة للعنصرية ذات الميول اليسارية منضوية تحت الحزب الديمقراطي، حيث تراقب وتتبع أنشطة النازيين الجدد المحليين. لكن ليس للحركة هيكل موحد أو قيادة وطنية، إلا أنها ظهرت في شكل هيئات محلية في جميع أنحاء البلد، خاصة على الساحل الغربي.

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