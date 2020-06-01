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مايك بومبيو: الصين تستخدم برامج تأشيرات الطلاب لسرقة التكنولوجيا الأمريكية

الإثنين، 01 يونيو 2020 08:04 م
مايك بومبيو: الصين تستخدم برامج تأشيرات الطلاب لسرقة التكنولوجيا الأمريكية مايك بومبيو
ريهام عبد الله

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أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن الصين تسعى لاستخدام برامج الطلاب والباحثين غير المهاجرين، لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والمعلومات، قائلا :"الرئيس ترانب اتخذ اجراءات للحد من ذلك".

وقال بومبيو ف تغيردة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"اتخذ الرئيس ترامب إجراءات للمساعدة في حماية الأمن القومي للولايات المتحدة والحد من قدرة جمهورية الصين الشعبية على استخدام برامج تأشيرات الطلاب والباحثين غير المهاجرين لسرقة التكنولوجيا الأمريكية والمعلومات سعياً وراء الهيمنة العسكرية".

بومبيو
بومبيو

 

وفى سياق آخر أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستدافع عن نفسها ضد ما أسماه بـ"استبداد الحزب الشيوعى الصينى"، مشيرا إلى أن الحزب يسحق ما جعل هونج كونج مختلفة عن بقية الصين".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يسحق الحزب الشيوعي الصيني ما جعل هونج كونج مختلفة ومميزة عن بقية الصين، ونتيجة لذلك، لم يعد الرئيس يعتقد أنه من المبرر معاملة هونج كونج كما كان يتم معاملتها من قبل، ستدافع الولايات المتحدة عن نفسها من استبداد وطغيان الحزب الشيوعي الصيني".

ومن جهة أخرى أبلغ وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، الكونجرس، بأن الصين أسقطت أى ادعاء بأن مواطنى هونج كونج يتمتعون بالحكم الذاتى الذى يتطلبه القانون، وذلك فى تقرير يشهد فيه بأن المنطقة لم تعد تستحق معاملة خاصة.

وفى تقرير بخصوص هونج كونج، أرسل إلى الكونجرس واطلعت عليه رويترز، قال بومبيو أيضا إنه يأمل أن يتمكن يوما ما فى المستقبل من أن يشهد مجددا بأن هونج كونج تتمتع مرة أخرى بحكم ذاتى كاف لضمان حصولها على المعاملة الخاصة بموجب القانون الأمريكي.
 
 
غير أنه أضاف "فى ضوء الظروف الحالية، فرصة حدوث ذلك بعيدة".
 

مايك بومبيو

بومبيو

وزارة الخارجية الامريكية

امريكا

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