ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

رويترز

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857. وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

كانت ماليزيا قد سجلت أمس 57 حالة إصابة.

وكان قد قال مكتب رئيس وزراء ماليزيا في بيان، إن رئيس الحكومة محيي الدين ياسين سيخضع للحجر المنزلي 14 يوما بعدما حضر ضابط ثبتت إصابته بفيروس كورونا اجتماعا عقده هذا الأسبوع.

وجاء في البيان أن الفحوص أثبتت خلو محيي الدين من الفيروس لكن "صدرت تعليمات بإخضاع كل من حضر الاجتماع للفحص والبقاء في حجر صحي بالمنزل 14 يوما".