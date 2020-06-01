اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 12:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات

الإثنين، 01 يونيو 2020 11:38 ص
ماليزيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا ولا وفيات كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7857. وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات استقرت عند 115 حالة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس.

كانت ماليزيا قد سجلت أمس 57 حالة إصابة. 

وكان قد قال مكتب رئيس وزراء ماليزيا في بيان، إن رئيس الحكومة محيي الدين ياسين سيخضع للحجر المنزلي 14 يوما بعدما حضر ضابط ثبتت إصابته بفيروس كورونا اجتماعا عقده هذا الأسبوع.

وجاء في البيان أن الفحوص أثبتت خلو محيي الدين من الفيروس لكن "صدرت تعليمات بإخضاع كل من حضر الاجتماع للفحص والبقاء في حجر صحي بالمنزل 14 يوما".
 

 


ماليزيا

كورونا

اصابات كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

مواسير ملونة بالشوارع لإطعام القطط والكلاب.. الرحمة على الطريقة المصرية (فيديو)

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

فيديو.. محافظ الدقهلية يكشف تفاصيل وأنواع علاجه من كورونا عقب عودته للعمل

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.6٪

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

السياحة: السماح للفنادق المعتمدة صحيا العمل بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

صور..أول يوم عمل لمحافظ الدقهلية بعد التعافى من كورونا..يصل مكتبه 7 صباحا ويمنع الاحتفالات بالديوان العام..ويوجه رسالة شكر للجيش الأبيض..ويشارك باجتماع مجلس المحافظين.. ويطالب بالالتزام بالإجراءات الإحترازية

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

السياحة العالمية: 3% من وجهات العالم فقط بدأت تخفيف قيود السفر

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

سى إن إن: انقسام خطير بين مستشارى ترامب حول التعامل مع الاحتجاجات

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

تعليم الوادى الجديد يعلن شروط ومواعيد قبول رياض الأطفال وسنة أولى ابتدائى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الأرصاد:الارتفاع بدرجات الحرارة اليوم فقط ولن يستمر للأربعاء لزوال منخفض جوى

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

الرئيس التنفيذى لـCIB يكشف كيف تتعامل البنوك مع كورونا و100خدمة من المنزل

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

صور.. محافظ الدقهلية فى أول يوم عمل عقب التعافى من كورونا: شكرا أطباء مصر

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

رئيس الوزراء يرأس اجتماع مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفرانس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة