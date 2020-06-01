ماريوت تفتح كل فنادقها فى الصين وتتوقع تعافيا مطردا فى أمريكا

رويترز

قال الرئيس التنفيذى لماريوت انترناشيونال، اليوم الاثنين، إن الشركة أعادت فتح كل فنادقها في الصين وتتوقع تعافيا مطردا في الولايات المتحدة، أكبر سوق لها.

وقفزت أسهم الشركة المشغلة للفنادق والمالكة للعلامتين التجاريتين الفاخرتين ريتز-كارلتون وسانت ريجيس بعد أن قال أرني سورينسن إن نسبة الإشغال في الصين تبلغ حوالي 40 %، ارتفاعا من 7 % الى 8 % في فبراير عندما بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سورينسن أيضا إن فنادق ماريوت التي لا تزال مفتوحة في الولايات المتحدة تخطت عتبة 20 % وتواصل التحسن.

وكان لدى الشركة معدل إشغال عند حوالي 12 % في أمريكا الشمالية في أبريل ، مع إغلاق 16 % من فنادقها بشكل مؤقت.

لكن سورينسن حذر من أن ماريوت قد تستغرق أعواما قليلة للعودة إلى مستويات الإشغال التي شهدتها في 2019، عندما كان معدل الإشغال في فنادقها حول العالم 71 بالمئة.