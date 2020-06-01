للمرة الثانية فى أقل من شهر.. تلفزيون السودان يرفع آذان العصر قبل موعده

كتب مصطفى عنبر

قالت مصادر صحفية في الخرطوم، إن تلفزيون السودان القومي قام برفع الآذان لصلاة العصر قبل موعده يوم أمس الأحد. وفقا لموقع الأخبار نيوز السودانى.

وأوضح الموقع السودانى، أن تلفزيون السودان بث أمس الأحد 31 مايو الساعة 2.24 ظهراً؛ آذان صلاة العصر بالخرطوم.

وتعيد الحادثة؛ واقعة مماثلة وقعت في رمضان المنصرم عندما بث التلفزيون آذان صلاة المغرب؛ قبل 10 دقائق من موعده.

وتسبب الخطأ حينها بإصدار المدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، لقمان أحمد، قرارا إداريًا، أنهى بموجبه خدمات المخرج محمد داؤود كودي.