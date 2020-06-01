لجنة مكافحة كورونا تكشف أسباب ارتفاع نسب الشفاء من الفيروس فى مصر

كتب سمير حسنى - إبراهيم سعيد

أكدت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة ، في لقاء ببرنامج هذا الصباح" للإعلامية أسماء مصطفى على شاشة "اكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن نسب الشفاء من فيروس كورونا في مصر مرتفعة مقارنة بباقى دول العالم، لعدة أسباب، منها أن فصائل الفيروس المستجد في مصر ليست بالشراسة التي شاهدناها في بعض الدول الأخرى، فضلا عن ارتفاع نسبة المناعة لدى المصريين باعتبارها أمة شابة.

وقالت الدكتورة جيهان العسال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن مصر تعمل في اتجاهين لمحاربة وباء كورونا، الأولى إجراء تجارب لمحاولة ايجاد لقاح للمرض، والثاني محاولة إيجاد علاج ودواء للمرض يساعد على الشفاء.

وأضافت عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك 22 بحثًا تحت التجربة ، وبعض النتائج ظهرت والبعض الآخر ما زال تحت الدراسة.

وكشفت عن تجربة العلاج الياباني بأكثر من مستشفى ، مضيفة: "نحن في مرحلة تجميع بيانات البحث استعدادً لنشرها لمعرفة النتائج..ومصر تشارك في تجارب ريمديسفير التي أعلنت عنه الولايات المتحدة الامريكية، حيث يتم توافره في مصر خلال أسبوع".

وأوضحت "العسال" أن هناك أدوية كثيرة يعاد استخدامها وتجربتها في كورونا فضلا عن البلازما مع تطوير البروتوكولات العالمية المستخدمة في علاج فيروس كورونا باستمرار.