وتضمن قرار وزير الداخلية اللبناني خفض عدد ساعات منع الخروج والتحرك في الشوارع، لتصبح ما بين الـ 12 ليلا وحتى الـ 5 صباحا فقط، بدلا من الـ 7 مساء إلى الـ 5 فجرا، على أن تلتزم جميع المؤسسات المسموح لها بالعمل، بإجراءات النظافة وعدم الاكتظاظ والتعقيم بصورة دائمة والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص وارتداء الكمامات.

وتقرر أن يُسمح لكل أنواع المصانع، وأسواق الجملة التي تقوم ببيع الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن، ومستودعات توزيع الأدوية والمعدات الطبية والصيدليات، والمطاحن والأفران، والصيارفة والبنوك والمؤسسات المالية والفنادق، بالعمل طيلة اليوم دون توقف.