اليوم السابع
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لأور مرة.. مدينة كوم أمبو تشكر عروسين أقاما زفافهما دون معازيم

الإثنين، 01 يونيو 2020 10:22 م
لأور مرة.. مدينة كوم أمبو تشكر عروسين أقاما زفافهما دون معازيم مدينة كوم أمبوا تشكر عروسان لإقامتها زفاف دون زفاف أو معازيم
الأقصر – أحمد مرعى

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تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، بالشكر وأجمل التهاني وأصدق الأمنيات للعروسين أحمد رفاعي، ويسرا أحمد سيد خميس، وذلك لقيامهما بتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للظرف الإستثنائي بعدم إقامة تجمعات أو إحتفالات لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال أحمد عبد الوهاب محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو، أنه قد تم حفل الزفاف بدون معازيم أو مظاهر للإحتفال وإقتصر حفل الزفاف على سيارة للعريس والعروسة، وتم إنتقالهم من منزل والدها إلى منزلهم الجديد "عش الزوجية" دون أية مظاهر للتجمعات وتم تطبيق التباعد الإجتماعى بصورة طبيعية، مؤكداً أن الوحدة المحلية لكوم أمبو تأمل أن يحذوا الشباب المقبلين على الزواج فى حالة الضرورة وعدم التأجيل أن يقتضوا بمثل هذا الزفاف السعيد إن شاء الله.

وكانت قد بدأت أجهزة محافظة أسوان تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، كما فرضت المديريات والإدارات الخدمية والمصالح الجماهيرية والوحدات المحلية في محافظة أسوان الكمامات الواقية علي العاملين والمترددين عليها اعتبارا من السبت الموافق 30 مايو 2020م.

وتقوم  الأجهزة المعنية بأسوان بضبط سعر الكمامات بالأسواق من خلال زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة  جشع بعض التجار ، ومنع كافة صور احتكار هذه السلعة التي تعتبر من السلع الأساسية خلال هذه الفترة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها محافظة اسوان لمواجهة الفيروس المستجد، كما قامت حملة معاً ضد الكورونا بأسوان بتوزيع الكمامات والقفازات الطبية علي المواطنين والمحلات التجارية المجاورة لمكان ظهور الحالات الإيجابية وسياراتهم الخاصة.


 

 


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