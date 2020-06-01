اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 يونيو 2020 06:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كيف يواجه القانون المصرى تعذيب الحيوانات؟

الإثنين، 01 يونيو 2020 06:00 ص
كيف يواجه القانون المصرى تعذيب الحيوانات؟ محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتشر على وسائل التواصل خلال الفترة الأخيرة، مقاطع فيديو لتعذيب بعض الحيوانات، وسبق أن انتشر منذ عدة شهور مقطع لاعتداء شباب على كلب مربوط وقتله طعناً، ويثير هذا النوع من السلوك العدواني مسألة قانونية بشأن مدى جواز معاقبة من يعتدي على الحيوانات دون مقتضى؟ 
 
ويقول المحامى سيد أحمد، إن المادة 355 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من قتل عمداً بدون مقتضى حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً، بالحبس مع الشغل.
 
ويستلزم القانون لمعاقبة الجاني خمسة شروط هي:
 
الشروط العامة:
 
١. توافر الركن المادي وهو فعل القتل أو فعل الإضرار بالحيوان.
 
٢. توافر الركن المعنوي و هو (قصد جنائي عام يشمل كل إعتداء قام به الجاني عن علم و إرادة)
 
الشروط الخاصة:
 
١. أن يكون القتل دون مقتضى (وهو أمر يستخلصه القاضي من ظروف الدعوى)
 
٢. أن يكون الحيوان المقتول مملوكاً للغير (لأن القانون يعتبر الحيوان من ضمن "المال“ فإذا اعتدى شخص على مال مملوك له، فلا عقوبة.
 
٣. أن يكون الحيوان من ضمن الحيوانات المنصوص عليها حصراً في نص المادة و هي: دواب الركوب (الأحصنة و الحمير) و دواب الجر و الحمل (البهائم) و أنواع المواشي الأخرى (الخراف و النعاج و الخنازير) بالإضافة الى الأسماك.
 
ملاحظات على نص المادة:
 
أ. أن الكلاب و القطط غير مشمولة بالحماية القانونية التي توفرها المادة المذكورة للمواشي والدواب (المادة لا تعاقب على قتل الحيوانات المستأنسة).
 
ب. أن المادة لم تتطرق إلى الحيوانات المستخدمة في الحراسة.
 
ج. أن المادة تنظر إلى هذه الحيوانات على انها "أموال" و ليس "روح"، مما جعلها تسقط العقوبة عن مالكها إذا قام بتعذيبها أو قتلها.
 

تعذيب الحيوانات

قتل الحيوانات

حبس

اخبار الحوادث

اخبار مصريه

اخبار عاجله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

اليوم.. عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور

انتهاء اليوم الـ68 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ68 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

التعليم: متوقع زيادة فى تنسيق الثانوى العام من 15 لـ 20 درجة عن العام الماضى

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

4 مخالفات تعرضك للحبس والغرامة فى زمن كورونا

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

مكاتب الشهر العقارى تعود للعمل اليوم لتقديم 10خدمات توقفت بسبب إجازة العيد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

8 نصائح من السياحة العالمية لمنظمى الرحلات للعودة للعمل من جديد

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

اعرف موازنتك.. النصيب الأكبر من المكافآت للجهاز الإدارى بـ50.4 مليار جنيه

اعرف موازنتك.. النصيب الأكبر من المكافآت للجهاز الإدارى بـ50.4 مليار جنيه

أمريكا تعلن تسجيل 598 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

أمريكا تعلن تسجيل 598 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة

اليوم.. "الصحفيين" تفتح باب الانضمام الاستثنائى لمشروع العلاج لمدة 15 يوما

اليوم.. "الصحفيين" تفتح باب الانضمام الاستثنائى لمشروع العلاج لمدة 15 يوما

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

أخبار × 24 ساعة..الصحة تعلن أعلى 6 محافظات إصابة بكورونا.. القاهرة فى المقدمة

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

كلوب: تأثير محمد صلاح على الوطن العربي مدهش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة