اليوم السابع
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كيف يتسبب نقص التهوية فى زيادة خطر انتقال كورونا عبر الجو ؟

الإثنين، 01 يونيو 2020 12:00 ص
كيف يتسبب نقص التهوية فى زيادة خطر انتقال كورونا عبر الجو ؟ التهوية الجيدة تقضى على كورونا
كتبت إيناس البنا

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تعد التهوية الداخلية المحسنة خطوة مهمة يمكن اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بـ COVID-19، مع الاتجاه لتخفيف قيود الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا covid-19 ، فأن أحد الأسباب الرئيسية للقلق هو انتشار المرض، حيث يتم الآن إعادة فتح المكاتب وكذلك المتاجر، وتستخدم جميع المنشآت الآن مكيفات الهواء وتبقي أبوابها ونوافذها مغلقة.
 
وقد  يعتقد الكثير من الناس أيضًا أن منع الهواء الخارجي من الدخول عن طريق إغلاق الأبواب والنوافذ سيبقيهم في مأمن من الفيروسات التاجية الجديدة، ولكن هذا اعتقاد خاطئ. 
 
وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"  وجد الباحثون أن نقص التهوية الكافية في العديد من البيئات الداخلية ، سواء كان مكان عملك أو منزلك ، يزيد من خطر انتقال COVID-19 المحمول جواً، وهذا هو سبب للقلق ويجب على الناس أن يحرصوا على الحفاظ على أماكن عملهم جيدة التهوية. 
يقول بحث جديد في جامعة ساري الأنجليزية، إن منع انتقال COVID-19 المحمول جواً يجب أن يكون الجبهة التالية في المعركة ضد الفيروس. 
نقص التهوية
نقص التهوية

الهواء الراكد يزيد من خطر العدوى

وفقا للباحثين ، يعد تحسين التهوية الداخلية خطوة مهمة للحد من خطر العدوى، ومع ذلك ، أكدوا أنه يجب القيام بالمزيد للتعرف على انتقال الكوبيد 19 والفيروسات المماثلة جواً وفهمها ، لتقليل تراكم الهواء المحمّل بالفيروسات في الأماكن التي تحتوي عادةً على كثافة عالية من الناس". 
ووفقا للباحثين ، فإن COVID-19 ، مثل العديد من الفيروسات ، يقل حجمه عن 100 مليون لكن قطرات الزفير (من الأشخاص الذين سعلوا أو عطس) ويحتوي على الماء والأملاح والمواد العضوية الأخرى ، إلى جانب الفيروس نفسه. 
 
كما لاحظوا أنه مع تبخر محتوى الماء من القطرات ، تصبح المادة المجهرية صغيرة وخفيفة بما يكفي لتبقى معلقة في الهواء، و بمرور الوقت ، سوف يتراكم تركيز الفيروس ، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى، وهذا قد يحدث بشكل خاص إذا كان الهواء راكدا كما هو الحال في العديد من البيئات الداخلية.

انصائح للحصول على تهوية جيدة

ليس من الصعب ضمان التهوية المناسبة للمساحة الخاصة بك ولكن قم بالتالى: 
يمكنك إدخال الهواء النقي الطبيعي بسهولة لزيادة تدفق الهواء داخل المبنى وإبعاد الملوثات ومسببات الأمراض من الهواء. 
افتح الأبواب والنوافذ من حين لآخر وقم بتثبيت مراوح العادم إذا لم يكن ذلك ممكنًا. 
خطط لفتحات التهوية في المساحات المغلقة مثل الحمامات والمطابخ.
 تحتوي معظم المكاتب على مراوح وأنظمة مجاري الهواء لإزالة الهواء القديم المترب والمتلوث واستبداله بهواء نقي ونظيف في جميع أنحاء المبنى.
 
يمكن لمكيفات الهواء أيضًا تنقية الهواء عن طريق سحب غبار الطلع والغبار والعفن، ولكن لكي يكون الهواء الداخلي خاليًا من الفيروسات ، تحتاج إلى تنظيف الفلتر بانتظام في مكيف الهواء في منزلك. حتى إذا قمت بتشغيل المكيف طوال اليوم ، حافظ على نافذة صغيرة مفتوحة لبعض الوقت على فترات منتظمة. سيؤدي ذلك أيضًا إلى تهوية الهواء في الغرفة.
 

تهوية الغرف

التهوية وفيروس كورونا

مكيفات الهواء

فتح النوافذ

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