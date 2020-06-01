كيف تحمى "التعليم" طلاب الثانوية العامة أثناء تأدية الامتحانات من كورونا؟

محمود طه حسين

تترقب الأسر المصرية وطلاب الثانوية العامة، انطلاق الامتحانات فى موعدها المحدد 21 يونيو المقبل، تزامنا مع زيادة حالات إصابات فيروس كورونا المستجد وتخوفهم من نزولهم للجان الامتحانات، فيما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة حريصة على حماية طلابها داخل لجان الامتحانات بكافة الطرق المتاحة، التى تضمن سلامة الطلاب.



وقالت مصادر مسئولة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الأهم من اجراءات الوزارة لحماية الطلاب أثناء الامتحان هو وعى الطلاب أنفسهم، مشددة على أنه قد يأتى الطالب إلى لجنة الامتحان ويحمل الفيروس، مشددة على أن الطالب يجب أن يكون حريص على ارتداء الكمامة لحظة خروجه من منزله حتى دخوله لجنة الامتحان وأداء الاختبار والعودة إلى المنزل مرة أخرى.



وأوضحت المصادر، أن الاجراءات التى تحمى بها الوزارة طلابها، تمثلت فى تنظيم دخول الطلاب إلى اللجان فى شكل طوابير بين الطلاب مسافات متسعة لتحقيق التباعد بين جميع الطلاب، إضافة إلى توفير كواشف حرارة أمام اللجان وأيضا تسليم الطلاب كمامات وجاونتات، إضافة إلى تعقيم اللجان قبل انطلاق الامتحانات وبعدها.



وأشارت المصادر إلى أنه لن يتعامل أى شخص فى منظومة الامتحان إلا بعد تطبيق كافة الضوابط الصحية، سواء ملاحظين أو رؤساء لجان، إضافة إلى مقدرى الدرجات وأفراد الأمن داخل اللجان، مع تعقيم كراسات الامتحان بشكل لا يؤثر على المحتوى ومضمون الأسئلة، قائلة: أى شخص تظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو مشكلة فى التنفس أو عطس" أعراض كورونا" سيتم إعفائه من أعمال الامتحان وتأجيل الاختبار للطالب بالدرجة الفعلية للدور الثانى مع اعتبار الدور الثانى للطالب بمثابة الدور الأول له.